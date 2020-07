A pesar del feriado, el próximo lunes se aplicará restricción vehicular

Pérez Zeledón. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes informó que el próximo lunes la restricción vehicular sanitaria aplicará con normalidad. De 5 am a 5 pm circulan todos menos las placas 1 y 2 en zona naranja y de 5 am a 10 pm en zona amarilla.

El que sea día festivo, tras el traslado del 25 de julio para ese día, con el objetivo de estimular el turismo, no significa que se desaplique la restricción sanitaria.

Si es placa 1 o 2, puede ir o regresar del hotel con el comprobante de la reservación (eso significa que es para ir o volver del hotel, no para transitar por el lugar en el que se hospeda y debe retornar a la casa o llegar al hotel antes de la hora de restricción: 5 pm naranja, 10 pm amarillo). La otras placas tienen tránsito libre en los horarios ya dichos.

El sábado 25 de julio, aplica la restricción con normalidad, zona naranja de 5 am a 5 pm y zona amarilla de 5 am a 7 pm, para placas impares. Las placas pares no circulan, salvo las excepciones ya conocidas (incluso trasladarse a un hotel con reservación en mano).