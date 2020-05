Conductor derrapa y se va en guindo de 100 mts en Cerro de la Muerte

Este viernes un hombre identificado como Randall Martínez derrapó y se fue en un guindo de unos 100 metros, en el Cerro de la Muerte.

«Definitivamente esto es un milagro, derrapé en una curva y me fui en un guindo de unos 100 metros según me dicen, no he podido ir a ver, (…) darle gracias mucho a Dios y mi virgencita. Decirles que venía orando en ese momento, escuchando la coronilla de la Divina Misericordia».

Así describe Randall Martínez lo que sucedió este viernes cuando su vehículo derrapó y cayó por un guindo de unos 100 metros en la Hortensia de Páramo, en el Cerro de la Muerte, antes de llegar al Mirador El Valle.

El primero en auxiliarlo fue Ottón Solís, exdiputado y actual representante de Costa Rica en el Banco Centroamericano y de Integración Económica (BCIE).

«Nosotros veníamos (hacia Pérez Zeledón) y él iba. (…) Casi nos da donde venía haciendo así (zigzag), mi hija que venía… vio que se había volcado para acá (hacia el guindo), entonces me vine en carrera, (…) aquí oímos el pito, significaba que el hombre estaba vivo, pero se podría haber incendiado el carro, entonces yo bajé en carrera y estuve unos minutos con él», detalló Solís.

Pese a lo aparatoso del accidente, Martínez está estable y fue trasladado al Hospital Escalante Pradilla, de Pérez Zeledón, para ser valorado con mayor detalle.

«Lo encontramos consciente, estable, lo cual nos permite poderlo sacar caminando. La verdad que sí es un milagro. Se hizo una valoración del paciente, nos indica que está bien, tiene movilidad en las extremidades inferiores, superiores», explicó David Chacón, de la Cruz Roja Costarricense.

Desde este jueves las autoridades piden precaucación a los choferes, debido a la cantidad de lluvia que se espera.

De hecho, la Comisión Nacional de Prevención del Riesgo y Atención de Emergencias (CNE) declaró alerta amarilla para todo el país, excepto en la Zona Norte y Caribe, donde la alerta es verde.

Reporteo del periodista Johan García.