Conductores cuya licencia nacional venció en mayo tienen hasta este mes para renovar sin sanciones

Pérez Zeledón. Las personas cuya licencia de conducir nacional haya expirado durante el pasado mes de mayo, tienen hasta este mes de setiembre para renovar el documento y circular sin exponerse a una sanción. Los documentos que hayan vencido antes de mayo no cuentan ya con ningún periodo de gracia.

Así se establece en las prórrogas dadas por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, con el fin de velar por el interés público y valorando las condiciones que se viven el país producto de la emergencia sanitaria por COVID-19 y que obligó a interrumpir los servicios por varias semanas entre los meses de marzo y junio pasado.

El servicio para renovar el documento se brinda a través de cita en cualquier sede de Educación Vial, la habilitación se realiza los días jueves a partir de las 8 a.m. y según los datos que genera el sistema, siempre hay un saldo importante de espacios disponibles.

“Semanalmente liberamos unos 3.000 espacios para que las personas realicen trámites relacionados con la emisión de licencias, dentro de los que destaca la renovación de los distintos tipos de licencia, de estos, unos 700 no son ocupados, es decir casi un 25% de citas no son agendadas, por lo que hacemos un llamado a las personas que tengan pendiente este trámite para que se pongan en regla y no se expongan a sanciones innecesarias” explicó la Sub Directora ai de Educación Vial, María Eugenia Salazar Salaverri.

La funcionaria del MOPT aclaró que el panorama es diferente para licencias extranjeras, pues las condiciones necesarias para brindar este servicio son diferentes y la capacidad instalada es menor.

“En el caso de la homologación de licencias, tenemos capacidad de habilitar cada semana 350 espacios para atender a este segmento de la población, sabemos que la demanda actualmente es mayor por lo que también se establecieron prórrogas más extensas para este tipo trámite” explicó Salazar.

Así, el periodo de gracia a los conductores que, desde el 17 de diciembre de 2019, se encuentren en el país en condición de turistas, de manera que puedan conducir utilizando la licencia de su país hasta el 18 de noviembre del 2020. Deben portar tanto la licencia como el pasaporte.

Además, se otorgó una prórroga para los conductores que se encuentran en el país en condición de refugiados, residentes permanentes, temporales, con permiso laboral o costarricenses y que debieron homologar su licencia extranjera luego del 20 de marzo, para que tengan hasta el 18 de noviembre del 2020 para realiza el trámite de homologación, el cual pueden aplicar aunque tengan su licencia vencida.

Obtener una cita

Las citas para trámites relacionados con la emisión de licencias se obtienen en el siguiente enlace https://servicios.educacionvial.go.cr/Formularios/SolicitarCitaTramite, o a través del número 9000 626356, con un costo de ¢215 + IVA.

Además, estos servicios, excepto el de homologación, también se brindan en 57 plataformas del Banco de Costa Rica, gestionando una cita por medio de http://bcrcita.bancobcr.com/citas/ o llamando al 800 2272482.

Los interesados deben realizar el pago del trámite antes de solicitar la cita, excepto lo que deben homologar cuyo pago luego de que son atendidos el Educación Vial. Además, las personas que van a renovar no deben tener multas pendientes de pago.