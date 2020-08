Derrota en casa para el Suva Sports, equipo suma un triunfo en siete fechas

Pérez Zeledón. El fin de semana, el equipo perdió en el Estadio Municipal de Pérez Zeledón con un marcado de 1 a cuatro contra su similar de Dimas Escazú.

También, no lograron los puntos en su visita contra la Liga Deportiva Alajuelense, que quedaron dos a uno.

Yes que los resultados no han sido positivos para el equipo femenino, pues no logró los puntos contra la Asociación Deportiva Coronado, dos a cero.

También, fueron derrotadas de visita contra Saprissa, con un marcador de cinco tantos a uno.

A la lista se suma el partido contra Herediano, donde cayeron 2 a cinco.

Y también cayeron en el primer partido contra Saprissa dos a uno.

El único triunfo fue contra el Municipal Pococí, con dos tantos contra uno.

Estos son los resultados en siete fechas, donde el equipo suma seis derrotas y un triunfo, se ubica en la posición sétima con tres puntos.