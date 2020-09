Diputada pide a la Contraloría investigar permuta del Campo de Exposiciones de Pérez Zeledón

Pérez Zeledón. La Diputada por Pérez Zeledón, María Vita Monge Granados, envió un oficio a la Contralora General de la República, Marta Acosta Zúñiga, en el que solicita investigar la permuta del campo ferial de la Expo PZ, ubicado en el distrito de Daniel Flores.

“Si bien, no se ha configurado el daño pues la permuta no se ha realizado, sí podría constituir un daño al patrimonio del Estado la devaluación de un terreno que sostiene las condiciones para la realización de la Expo solo para poder justificar el cambio con una propiedad que por el contrario no tiene las condiciones adecuadas. La Contraloría, como ente fiscalizador del uso responsable de los fondos públicos, debe investigar”, manifestó Monge.

Para la congresista no es válido que se quiera cambiar por una propiedad en la que se tendrán que incurrir mayores gastos para poder darle las condiciones adecuadas.

“Tenemos mucha gente con necesidad en Pérez Zeledón, necesitamos reactivar la economía, generar empleo y proteger el sector productivo, de manera que no me parece responsable tener que gastar más dinero para adecuar un terreno, teniendo ya otro que está en condiciones para llevar a cabo dichas actividades”, aseguró Monge Granados.

Tras conocerse la posición de la legisladora, buscamos la reacción de el alcalde de Pérez Zeledón Jefrry Montoya sobre el tema y dijo » Ante la denuncia presentada estamos y como ha sido la consigna de esta administración de transparencia en toda la disposición, que si dicha denuncia se materializa ante la Contraloría General de la República, estamos en toda la disposición de aportar la documentación ante dicho ente, con el fin de siempre tener la mayor claridad posible con respecto a lo que es este tema de la permuta del terreno del campo de exposiciones que se ha propuesto ante nuestro Concejo Municipal».

La polémica sobre este tema continua.