Enfermera entrega cajita llena de amor a madres que lloran partida de sus bebés

Pérez Zeledón. Son cofres blancos que la doctora Mariana Méndez Salazar tiene guardados, en un lugar muy especial, para entregar a las mamitas que se van a la casa sin los bebitos que durante meses tuvieron en sus vientres.Basta con verlas para saber que las cajitas, que entrega una enfermera obstetra del hospital Escalante Pradilla de Pérez Zeledón, están llenas de amor, sentimiento y solidaridad.

Mariana Méndez Salazar es la supervisora del área de ginecoobstetricia en el hospital Fernando Escalante Pradilla, tiene 34 años de edad y 14 de servir en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Ver a las mamás irse con las manos vacías, con el corazón roto y los sentimientos deshechos, llevó a esta funcionaria a dar un valor agregado a su buen trato. Ella junto a sus compañeros del servicio se propusieron ofrecer a las madres, que sufren por la muerte de sus bebés, un detalle que encierre el recuerdo de sus pequeños que en muchas veces ni alcanzaron conocer.

¨Con esta cajita que está llena de nuestro amor, comprensión y solidaridad les damos el pésame a las mamitas. De esta manera les hacemos saber que nosotros también sentimos la pérdida de sus bebés y que lloramos con ellas. Nos unimos para hacerles saber que estamos con ellas en ese momento tan doloroso, porque no solo es perder a un hijo sino también es ver truncado ese sueño de ver a sus pequeños con vida¨ dijo entre sollozos y lágrimas la doctora Méndez Salazar.

La cajita que se les entrega a las madres dolientes lleva el librito del control prenatal. Dependiendo del credo religioso se coloca un rosario, un frasco con un angelito de resina, que simboliza el bebé que está en el cielo, y una tarjeta sellada con las huellas del bebé y una frase pensada por los funcionarios que describen su sentir.

¨Mamita; no llores mi ausencia que desde hoy soy un ángel que cuidará de ti desde el cielo” describe la tarjeta que se le dio a Lucía, una madre que sufrió la dura experiencia de ver a su hija marcharse antes de alcanzar las 20 semanas en su vientre.

El proyecto se financia con recursos propios del personal que trabaja en el área. Ahí cada quien hace su aporte; algunos se encargan de los ángeles, otros de conseguir los frascos, unos velan porque las cajitas estén bien pintadas y con aroma a bebé.

¨De esta manera les ofrecemos un poquito de luz en un momento de tanta oscuridad, que ellas tengan un lugar donde guardar ese recuerdo es esencial. Cuando tengan la necesidad de ver a sus niños pueden tomar esa cajita, abrazarla, olerla y sentirla, porque dentro de ella está el vivo recuerdo de sus criaturas. También es una forma de que ellas se lleven un pedacito de nosotros porque todo se hace con mucho cariño, respeto y solidaridad¨ dijo la obstetra.

Para la doctora Marjorie Valverde Esquivel, directora de Enfermería del hospital Escalante Pradilla, este gesto del personal de ginecoobstetricia, demuestra la calidad de personas que se dedican a atender mamitas en este establecimiento de salud y como el buen trato se convierte en un pilar fundamental en la prestación de servicios.

¨Ellos invirtieron dinero y tiempo libre en hacerse de estas cajitas. Inicialmente compraron 60 y lamentablemente ya han entregado cerca de 20 de ellas. En este hospital seguimos promoviendo la atención con calidez, comprensión y apegados a la política de buen trato que promueve la CCSS¨ mencionó la directora de Enfermería.

Por su parte la directora general del hospital de Pérez Zeledón, Joicy Solís Castro, resaltó el compromiso del establecimiento de salud de estar del lado humano de todas las personas y de solidarizarse cada vez más cuando haya una situación de tristeza.

“Agradezco profundamente la milla extra que dan los funcionarios del hospital que dirijo. Estos cofrecitos le sacan las lágrimas a uno con solo verlos porque representan muy bien los valores de nuestra amada institución. Estas cajitas son una muestra de lo que lleva el personal por dentro; son corazones solidarios, comprensivos y llenos de sentimiento. Ojalá que estos presentes nunca deban entregarse y se queden ahí guardados en la urna para siempre, pero sabemos que lamentablemente no es así porque no hay semana que no veamos a una mamita llorar a su hija o hijo” mencionó la doctora Solís.

Las cajitas blancas se entregan a las madres que perdieron a sus bebés cuando tienen más de 15 semanas de gestación o cuando los recién nacidos mueren por malformaciones o complicaciones en su salud.

En el servicio de Neonatología también entregan una cajita similar a la de ginecoobstetricia, solo que las de ellos llevan dentro la pulsera de identificación del niño, la camisita que cubrió su cuerpecito y una tarjeta firmada por el personal que tuvo contacto con la criaturita.

En el último año 1 900 bebés nacieron en el hospital Escalante Pradilla y se registran 20 lamentables pérdidas por abortos espontáneos, problemas en el desarrollo, malformaciones y otras complicaciones del feto.

Información Caja Costarricense de Seguro Social