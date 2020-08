MEP anuncia reprogramación de Pruebas Nacionales para octubre, noviembre y diciembre de 2020

La Ministra de Educación Pública, Guiselle Cruz Maduro, dio a conocer las nuevas fechas para realizar, este año, las Pruebas Nacionales, las cuales debieron postergarse por la pandemia provocada por el COVID -19.

La jerarca de Educación explicó que la institución ha venido trabajando, tanto a lo interno de la institución como de forma conjunta con el Ministerio de Salud, en la elaboración de un Protocolo para garantizar la seguridad e integridad física de las personas estudiantes, funcionarios y delegados que participen de estas convocatorias. Así mismo se ha trabajado en un calendario que permita la realización de los exámenes que se encuentran pendientes tanto de Bachillerato por Madurez Suficiente, como de otros programas de Educación Abierta y Formal, que tampoco se han podido aplicar durante este año.

“Hemos venido coordinando, para buscar una solución oportuna a fin de que todas esas personas que están pendiente de aplicar una o varias asignaturas este año, puedan hacerlo y así obtener su título de Bachillerato en Educación Media, lo cual sin duda les abrirá muchas puertas en el ámbito académico y laboral”, expresó Guiselle Cruz, Ministra de Educación.

Además, destacó que, como parte de los procesos de preparación, la semana anterior se llevó a cabo una capacitación sobre la implementación del Protocolo para la aplicación de las Pruebas Nacionales ante el Coronavirus (COVID -19), en la que participaron más de cinco mil funcionarios entre directores regionales, supervisores, directores de centros educativos de secundaria, docentes, entre otros.

De acuerdo con la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad, ente encargado de la aplicación, elaboración y logística de las pruebas, en el caso de la Convocatoria 01-2020, del Programa de Bachillerato por Madurez Suficiente, se dividirá en tres fases la A y la B, que corresponde a los cerca de 33 mil estudiantes inscritos en el mes de enero de este año y que tenían previsto realizar los exámenes en marzo, dividida así para cumplir con lo establecido en el protocolo y respetando la cantidad de estudiantes por aula.

Y la fase C, habilitada únicamente para aquellas personas que se inscribirán por primera vez para aplicar la prueba en el mes de noviembre. Es decir, estudiantes que aplicaron en la fase A y B no podrán volver a matricular en esta opción.

Los exámenes mantienen la aplicación los días sábados y domingos, tal y como estaba establecido en la calendarización de marzo.

La Ministra mencionó también, que este año se aplicará la prueba de bachillerato para aquellos estudiantes de colegios académicos y técnicos que deben una o más asignaturas en educación formal.

En el caso específico del Programa III Ciclo de la Educación General Básica Abierta, convocatoria 01-2020, ésta se dividirá también en dos fases la A, que corresponde a cerca de 16 mil estudiantes matriculados. Y la fase B, que contará con una nueva matrícula solo para quienes no lograron ingresar a la fase A y que se aplicará en el mes de diciembre.

Para diciembre, también se encuentran programadas las pruebas correspondientes a los Programas de Bachillerato de Educación Diversificada a Distancia (aplica seis asignaturas) y las de I y II Ciclo de la Educación General Básica Abierta (aplica cinco asignaturas).

Las pruebas de educación formal y abierta se aplicarán de la siguiente manera:

Programa Bachillerato por Madurez Suficiente convocatoria 01-2020

Domingo 04, sábado 10 y domingo 11 de octubre del 2020

FASE A

8:30 a.m. a 11:30 a.m.

1:00 p.m. a 4:00 p.m.

1:00 p.m. a 5:00 p.m. con composición

Programa Bachillerato por Madurez Suficiente convocatoria 01-2020

Domingo 18, sábado 24 y domingo 25 de octubre del 2020

FASE B

8:30 a.m. a 11:30 a.m.

1:00 p.m. a 4:00 p.m.

1:00 p.m. a 5:00 p.m. con composición

Prueba extraordinaria: Especialidades Técnicas

27 de octubre del 2020

4:00 p. m. a 7:00 p.m.

Noviembre 2020

Programa III Ciclo de la Educación General Básica Abierta, convocatoria 01-2020

Domingo 01, sábado 07 y domingo 08 de noviembre del 2020

FASE A

8:30 a.m. a 11:30 a.m.

1:00 p.m. a 4:00 p.m.

1:00 p.m. a 5:00 p.m. con composición

Prueba extraordinaria: Bachillerato para colegios técnicos y académicos (diurnos y nocturnos y del plan de estudios de Educación de Adultos).

03 al 09 de noviembre del 2020

4:00 p.m. a 7:00 p.m.

4:00 p.m. a 8:00 p.m. con composición

Programa Bachillerato por Madurez Suficiente convocatoria 01-2020

Domingo 22, sábado 28 y domingo 29 de noviembre del 2020

FASE C

8:30 a.m. a 11:30 a.m.

1:00 p.m. a 4:00 p.m.

1:00 p.m. a 5:00 p.m. con composición

Diciembre 2020

CONVOCATORIA FECHA DE APLICACIÓN HORARIO

Programa Bachillerato de Educación Diversificada a Distancia Prueba N.1

(aplica seis asignaturas)

Programa I y II Ciclo de la Educación General Básica Abierta (aplica cinco asignaturas)

Sábado 05-domingo domingo 06 y sábado 12 de diciembre del 2020

8:30 a.m. a 11:30 a.m.

1:00 p.m. a 4:00 p.m.

Programa III Ciclo de la Educación General Básica Abierta, convocatoria 01-2020

Domingo 13, sábado 19 y domingo 20 de diciembre del 2020

FASE B

8:30 a.m. a 11:30 a.m.

1:00 p.m. a 4:00 p.m.

1:00 p.m. a 5:00 p.m. con composición

Es importante indicar que, de acuerdo a lo coordinado con el Ministerio de Salud, las fechas establecidas para la aplicación de las Pruebas Nacionales, continúan sujetas a la situación epidemiológica y de impacto en los servicios de salud de acuerdo a cada momento.

Las inscripciones de las convocatorias de pruebas pendientes para el año 2020, así como toda la información requerida se estará comunicando de forma oportuna por parte de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad a través de la página web: https://dgec.mep.go.cr/