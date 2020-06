Oposición advierte al PUSC: evitará negociar fuera del Concejo Municipal

La oposición municipal de Pérez Zeledón advierte al PUSC que no negociará proyectos fuera del Concejo. Vea los detalles aquí.

Las grietas entre la coalición opositora y la oficilista fracción de la Unidad Social Cristiana (PUSC) se vuelven cada vez más anchas en el Concejo Municipal de Pérez Zeledón.

Desde hace varias semanas, el grupo conformado por Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA) y Nueva República (PNR), insiste en no negociar con el PUSC la agenda del Concejo Municipal fuera de las sesiones de los martes.

Así lo confirmó Oldín Quirós, del FA; José Luis Orozco, del PRN, a quien el alcalde calificó de vocero de la oposición; y el socialcristiano Gerardo Godínez.

Pese a que la oposición asistió a algunas reuniones que se les convocó, los regidores no acordaron nada fuera de la sesión y advierten que mantendrán la postura durante los cuatro años venideros. Incluso valoran no presentarse más en esos encuentros ‘extra Concejos’.

José Luis Orozco es regidor por parte del Partido Nueva República. Foto: Esteban Mora.

En la primera administración de Jeffry Montoya, 2016-2020, los lunes el Concejo Municipal se reunía y buscaba acuerdos para que los martes, cuando sesiona, solamente llegar a votarlos.

Tanto el alcalde Montoya como Gerardo Godínez, que también estuvo en la administración anterior, confirmaron sobre el intento de las reuniones de los lunes para este segundo periodo.

«Nosotros los temas los damos a conocer los días lunes», dijo Montoya días atrás cuando se le preguntó por la forma de trabajar de su músculo político.

Godínez explicó que la metodología se utiliza para agilizar el proceso de votación «y no como alguna gente dice que nosotros nos reuníamos para cocinar las cosas».

«Si no se estaba de acuerdo en algo, igual se decía ahí. Pero nosotros cuando llegábamos aquí (a sesionar al Complejo Cultural) veníamos empapados todos, los nueve (regidores), de lo que íbamos a votar. Pero ellos (los regidores opositores) no han querido asistir a las reuniones de los lunes», añadió Godínez.

Gerardo Godínez es regidor por parte del Partido Unidad Social Cristiana. Foto: Esteban Mora.

José Luis Orozco, aseguró que no es correcto decir que los lunes se conoce a fondo sobre los proyectos municipales y que el bloque que conforma se mantendrá al margen de negociarlos y conocerlos fuera de las curules.

«Para empezar, somos funcionarios públicos o funcionarios públicos ya jubilados (los regidores de oposición) y nuestra formación como profesionales demanda que, lo que son los votos, sean votos razonados y por experiencias anteriores y otras, consideramos oportuno que no se vote aquello que no se conoce a cabalidad y que no podamos buscar la información de las fuentes, (…) antes de ir y dar el sí. Me parece que es una actitud responsable que debemos seguir todos», expresó Orozco.

La diferencias entre el PUSC y La Coalición no se enmarcan en un tema de operación, sino también en el fondo de la agenda que se discute actualmente en el órgano que tiene como fin principal mejorar la calidad de vida y condiciones de los generaleños.

Actualmente el alcalde y los regidores socialcristianos mantienen a la expectativa a su oposición. Esto porque el PLN, FA y PNR no firmaron un acuerdo que se impulsó el 1° de mayo.

«Ellos no acogieron esa propuesta (los actuales regidores del PLN, FA Y PNR), como sí sucedió en la administración anterior; en los primeros dos años hubo un documento firmado por la fracción tanto de Unidad como Liberación en aquel momento sobre temática, sobre contenido temático, en la segunda parte de la administración de igual forma, pero para el inicio de la administración en este 2020 no hubo acuerdo, así que es muy de buena fe lo que se establezca», mencionó el alcalde de Pérez Zeledón, Jeffry Montoya.

Al no haber acuerdo el 1° de mayo, la oposición realizó una agenda conjunta y se la presentó al PUSC, la cual está siendo analizada, según el alcalde, el presidente del Concejo Municipal, Hanz Cruz, y Gerardo Godínez; con el fin de equipararla con el plan de Gobierno de Montoya.

Sin embargo, la respuesta aún no se da y eso comienza a lerdear algunos proyectos por falta de armonía política.

El primer atraso

Jeffry Montoya es alcalde de Pérez Zeledón. Foto: Esteban Mora.

Hace dos semanas, La Coalición rechazó aprobar un plan de salvamento de ley que pretende dar a los comerciantes del cantón un tiempo de nueve meses para pagar patentes, impuestos municipales y demás, siempre y cuando logren demostrar una afectación de al menos el 20% en sus ventas, según la ley.

El argumento del rechazo de la oposición lo expresó José Luis Orozco, quien dijo que el voto negativo se basó en que no se incluían a todos los comerciantes y que hubo ciertos puntos que no conocieron.

Además, Oldín Quirós dijo que era ilógico recortarles el tiempo de pago a septiembre. Aunque en la moción se redactó que era para que no se acumulara con diciembre.

Oldin Quiros es regidor por parte del Partido Frente Amplio. Foto: Esteban Mora.

Por su parte, el alcalde negó que no se le explicara con detalle a La Coalición y acusó al grupo opositor de no querer aprobar las mociones.

«Yo creo que, bueno, eso trasciende. Yo creo que eso es un afán de no querer votar las cosas, a pesar de lo trascendentales que son y esto nos obliga a utilizar los mecanismos de dictámenes, comisiones, y pues en las respectivas sesiones hacer el voto por mayoría simple y esperar luego la firmeza de acta para la firmeza de los actos que ahí se establecen», dijo Jeffry Montoya en ese momento.

De hecho, el plan de salvamento se aprobó este martes pasado, pero tuvo atraso de una semana por el mismo tema de no tener la mayoría calificada. La situación obligó su envió a comisión y una vez dictaminado se devuelve al Concejo y ahí con mayoría simple se aprobó.

Hanz Cruz es regidor por parte del Partido Unidad Social Cristiana y es el presidente Municipal. Foto: Esteban Mora.

Por el momento la tensión entre regidores comienza a aumentar y no hay humo -ni negro, ni blanco- de cuándo habría una contrapropuesta para trabajar sobre una sola agenda en el Concejo Municipal, lo cual alimenta las diferencias entre bloques.

«(…) Ellos presentan un documento con una serie de temáticas en donde nosotros como fracción y como administración estamos terminando de valorar, tratar de hacer una matriz de cruces, donde muchas de las temáticas que se establecen ahí tienen que ver con aspectos que nosotros involucramos en ese posible acuerdo de gobernabilidad. No obstante de buena fe, vamos a hacer un cruce de coincidencia en esa línea», explicó el alcalde.

Por su parte, Gerardo Godínez dijo esperar que esa división no sea la tónica del tiempo restante para la incipiente administración, ya que es mejor trabajar con nueve que con cinco votos.

«Por Código Municipal, con el programa que tenemos que trabajar es con el programa del señor alcalde electo, en este caso don Jeffry. (…) Si usted lee el programa de la Unidad ahí encontrará muchas concordancias (con la propuesta de oposición)», destacó Godínez haciendo un llamado de que hay más situaciones que los únen, que las que los separan.

Por el momento las grietas están ampliándose y no hay una lectura clara de cómo se trabajará.