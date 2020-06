Iglesias se mantendrán cerradas por incremento de COVID-19

La fase tres que regía este fin de semana habilitaba la apertura de los templos. La medida se cambió por aumento de casos de COVID-19 en el país.

El ministro de Salud, Daniel Salas, informó que la reapertura de las Iglesias para este fin de semana queda postergada.

Así lo dio a conocer este viernes por la tarde cuando informó sobre 119 casos nuevos de COVID-19 en el país.

Por su parte, Monseñor Fray Gabriel Enrique Montero Umaña dijo que la Iglesia respeta la decisión de las autoridades.

«Debe quedar claro que no sabemos más. No podemos decir que solo por este fin de semana», dijo Monseñor.

Montero añadió que pese a lo lamentable de la noticia, es fundamental acatar la medida porque la situación del Coronavirus COVID-19 pareciera entrar en una etapa difícil en el país.

«No queda a decisión del sacerdote si se va a abrir o no. (…) Los sacerdotes no tomen su decisión de: ah bueno, yo no voy a empezar todavía, o si se abre el próximo fin de semana. No esa decisión no depende de ustedes», mencionó Montero. (Ver mensaje completo aquí)

La medida también afecta a las celebraciones planificadas entre semana.

La Iglesia Católica venía fortaleciendo las medidas de seguridad para poder reabrir sus templos este fin de semana. Sin embargo, le tocará esperar por tiempo indefinido.