Junta directiva del Pérez Zeledón reconoce la labor de Pablo Azcurra tras tres años en el equipo

Pérez Zeledón. La Junta Directiva del Municipal Pérez Zeledón otorgó días atrás un reconocimiento al argentino Pablo Azcurra, por su trayectoria histórica luego de tres años siendo parte de Los Guerreros del Sur.

El jugador manifestó su complacencia:

“Me pone muy contento recibir este reconocimiento de parte de la Junta Directiva y de todo el club. Si bien es cierto que me voy del club, me voy un poco triste porque la verdad le he tomado mucho cariño a la institución, a la ciudad y a los aficionados… Hemos logrado cosas importantes, poner a Pérez en lo más alto a nivel futbolístico en Costa Rica. Uno se va tranquilo con el deber cumplido, porque lo entregué todo en la cancha, y me voy por la puerta grande “, afirmó Azcurra luego de la entrega del reconocimiento.

Según la estadística del periodista Gerardo Coto, Azcurra destaca como el segundo extranjero con más partidos, disputando 110 encuentros, solo superado por Tirso Guío con 114; además destaca por haber anotado 21 goles con la casaca guerrera, pero, sobre todo, pasará a la historia dorada del club como uno de los hombres claves en la obtención del Campeonato de Apertura 2017.

Información: Municipal Pérez Zeledón.