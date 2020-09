Justin Monge destaca en los Guerreros del Sur y además le apasionan otros deportes

Pérez Zeledón. Bien dice el dicho, que cuando uno quiere uno puede. Una persona quien puede dar fe de que esta frase es cierta es Justin Monge.

Este joven jugador oriundo de Pérez Zeledón, a sus 18 años, ha destacado en tres disciplinas deportivas.

Desde niño es apasionado por los deportes y ha practicado en distintas disciplinas, siendo el fútbol el que más le apasiona.

“Desde niño siempre fui un apasionado por el deporte y siempre soñé con ser futbolista. En la escuela ese amor que siento yo por el deporte, esa adrenalina de tener competencia y ganar es lo que me ha inclinado a practicar diferentes deportes”, afirmó Justin.

A la edad de 10 años, ese amor al deporte lo lleva a incursionar en otros deportes como el atletismo y balonmano, con destacadas participaciones en Juegos Estudiantiles, donde logró varias medallas.

“Yo empecé a hacer atletismo desde los 10 hasta los 15 años y obtuve alrededor de 40 medallas en Juegos Estudiantiles y después ya en el colegio juegue balonmano donde me gané 3 medallas”, agregó Monge.

Ahora, es uno de los jugadores que conforman la plantilla de los Guerreros del Sur, sin embargo, su camino al igual que el de muchos de sus compañeros ha tenido altos y bajos.

“La primera vez que me llamaron al primer equipo coincidió con la preparación para juegos nacionales, donde no llegue a tener participación prácticamente y es el profe Omar Royero quien tiempo después me pone a debutar ante el Club Sport Herediano” Comentó Monge.

Este joven deportista sin duda es todo un Guerrero que ha sido formado en las divisiones menores del club, del cual esperamos que logre ganarse un puesto en el once titular del primer equipo en este Torneo de Apertura 2020.

Nota: prensa Municipal Pérez Zeledón.