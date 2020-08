Plan de medidas para setiembre tendrá dos etapas

Con el fin de continuar con las medidas para atender la situación por el COVID-19 y a su vez dar un respiro económico a la población, el Gobierno de la República informó sobre las nuevas medidas sanitarias que regirán a partir del lunes 31 de agosto y finalizará el miércoles 30 de septiembre.

El plan para está divido en dos fases, una de transición que consta de 9 días y va del 31 de agosto al martes 8 de septiembre y otra de apertura controlada de 22 días que abarca desde el 9 de septiembre hasta el 30 de ese mes.

Así lo anunció el presidente de la República, Carlos Alvarado y la ministra de Economía, Victoria Hernández en conferencia de prensa junto al jefe de operaciones de la CNE, Sigifredo Perez y el ministro de Salud, Daniel Salas, quien participó de manera virtual debido a que se encuentra en aislamiento.

Restricción vehicular sanitaria para todo el país

A partir de este lunes 31 de agosto y durante todo el mes de septiembre, en cantones con alerta naranja y amarilla, se establece una restricción vehicular unificada en todo el país, de lunes a viernes de a 5:00 am a 10:00 pm , y sábado y domingo de 5:00 am a 8:00 pm . Salvo la lista de excepciones, no circulan:

Lunes: 1y 2

Martes: 3 y 4

Miércoles: 5 y 6

Jueves: 7 y 8

Viernes: 9 y 0

Sábado: 0, 2, 4, 6 y 8 (pares)

Domingo: 1, 3, 5, 7 y 9 (impares)

Además, se suspende de manera temporal la restricción vehicular diferenciada en razón de zona fronteriza, por lo que todo el país se regirá por los mismos parámetros de restricción vehicular.

Por otro lado, se suspende la restricción de acceso a la navegación en los ríos Medio Queso, Frío, Sistema de Canalización del Caribe Norte (Canales de Tortuguero), Colorado, Sarapiquí y San Carlos.

Autoridades aclararon a la población que el trasladado desde y hacia lugares de hospedaje (hoteles, cabinas, establecimientos de alojamiento o hospedaje no tradicional e intermediación a través de plataformas digitales) forman parte de la lista de excepciones de restricción vehicular.

Fase de transición

Del 31 de agosto al 08 de setiembre se aplicará una fase de cierre de transición que implementará medidas de restricción en ciertos establecimientos y que busca llegar a un modelo de reapertura controlada y de corresponsabilidad con municipalidades, sector privado y comunidades. Podrán funcionar:

Sin restricción de horas:

Ferreterías y venta de materiales para la construcción, cerrajerías, vidrieras, reparación de vehículos, ciclos, entre otros, con un aforo del 50%, y el servicio a domicilio.

Los hoteles podrán funcionar en todo el país con aforo del 100% y en las zonas comunes de dichos hoteles (restaurantes, piscinas, gimnasios, entre otros) deberán mantenerse a una capacidad del 50%.

De 5:00 am a 10:00 pm entre semana y de 5:00 am a 8:00 pm fines de semana con aforo del 50%:

Restaurantes, sodas, cafeterías, tiendas, salones de belleza, barberías y estéticas.

De 5:00 am a 10:00 pm entre semana y de 5:00 am a 8:00 pm fines de semana con aforo diferenciado:

Autoservicio al público (dentro del vehículo), modalidad de retiro de comida en establecimiento para llevar, turismo de aventura, los deportes individuales, al aire libre o en espacio cerrado, sin público; entre otros.

Playas y lagos, en un horario de lunes a domingo de las 5:00 am hasta las 2:30 pm, con previa aprobación de protocolos por el ICT con cada municipio.

Todos los establecimientos con permiso sanitario de funcionamiento que no brinde atención al público (actividades productivas, industrias, zonas francas, entre otros).

Los cantones en alerta amarilla continuarán con el proceso de reapertura de establecimientos.

Para ver la lista completa de establecimientos y actividades que pueden funcionar según las reglas establecidas visite el sitio web presidencia.go.cr/alertas

Fase de reapertura controlada

A partir del 09 de setiembre y hasta el 30 de ese mes inicia la fase de apertura controlada de los establecimientos en un horario de lunes a viernes desde las 5:00 am y hasta las 10:00 pm, y de sábados a domingos desde las 5:00 am y hasta las 8:00 pm, respetando el cincuenta por ciento (50%) de su capacidad máxima de aforo.

Se mantiene el cierre de todas las actividades de concentración masiva en razón de su nivel de riesgo muy alto, tales como eventos de concentración masiva, bares, casinos, entre otros. Asimismo se dispone un listado de establecimientos que pueden funcionar pero con un aforo diferenciado, tales como lugares de culto, salones de eventos, cines y teatros.

Modelo de gestión compartida, Costa Rica trabaja y se cuida

El Gobierno de la República, las municipalidades y representantes de cámaras trabajan en un modelo para fortalecer los lineamientos de prevención y contención de contagio por COVID-19 en sus cantones, el cual será presentado la próxima semana.

El modelo consiste en la aplicación de un plan cantonal de prevención y atención por COVID-19, liderado la coordinación en los los Comités Municipales de Emergencia, la empresa privada y las comunidades, para incidir en la evolución del contagio de la epidemia.

Así lo señaló en conferencia de prensa, Sigifredo Perez, jefe de operaciones de la CNE, al enfatizar que el accionar preventivo en los cantones tendrá como efecto una mayor apertura económica en la medida que se aplique un estricto cumplimiento de protocolos sanitarios.

Perez agregó que en caso de no cumplirse dichos protocolos será necesario emplear medidas más fuertes para prevenir la transmisión del virus en cada cantón.

El modelo cuenta con una serie de ejes de acción que son el producto de sesiones de trabajo y propuestas de alcaldes y alcaldesas, para apoyar y reforzar las acciones desarrolladas por el Ministerio de Salud para identificar y contener los grupos de riesgo, previniendo así, un aumento en el contagio por COVID-19.

Además, se promoverá procesos de comunicación constante con las comunidades mediante mensajes preventivos a toda la población. Este abordaje se trabaja a través de Dinadeco por medio de más de 3500 Asociaciones Integrales de Desarrollo.

Asimismo, se trabajará en los temas de asistencia humanitaria para las personas positivas por COVID-19. La colaboración a esta población se realizará mediante un proceso articulado con el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).