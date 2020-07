Restricción vehicular de 5 am a 7 pm y diferenciada en fronteras se anunció este jueves

Desde este viernes 3 de julio y hasta el 13 de este mes la restricción vehicular será de 5 am a 7 de la noche en cantones con alerta amarilla como son Pérez Zeledón, Buenos Aires, Coto Brus, Golfito y Osa y Corredores que está en alerta naranaj será de lunes a domingo de 7:00 pm a 5:00 am. De lunes a viernes, salvo lista de excepciones, no circulan las placas terminadas en:

Lunes: 1 y 2

Martes: 3 y 4

Miércoles: 5 y 6

Jueves: 7 y 8

Viernes: 9 y 0

Los sábados y domingos la circulación se mantiene de 5:00 am a 7:00 pm, para traslado a establecimientos habilitados por el Ministerio de Salud. Salvo lista de excepciones, no circulan las placas terminadas en:

Sábado: 0, 2, 4, 6 y 8

Domingo: 1, 3, 5, 7 y 9

La restricción vehicular en zonas fronteriza Se mantiene diferenciada, en razón de zona fronteriza, de lunes a domingo de 5:00 pm a 5:00 am, a Corredores se unieron los

Distritos de Sabalito y Agua Buena del Cantón de Coto Brus.

Regulación para establecimientos en cantones en alerta amarilla