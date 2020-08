Segunda fase de apertura de este mes permitirá mayor operación de establecimientos en zonas naranja

Este sábado inicia el segundo periodo de apertura del mes de agosto, que va del sábado 22 y hasta el domingo 30, por lo que recordamos las medidas sanitarias que rigen en los cantones y distritos con alerta naranja durante esta fase.

Restricción vehicular.

Para esta fase se permite una mayor movilidad, los vehículos pueden circular de lunes a viernes de 5:00 am a las 9:00 pm y sábado y domingo de las 5:00 a.m. a las 7:00 pm bajo la distribución de placas ordinarias. Salvo lista de excepciones no circulan :

Lunes: 1 y 2

Martes: 3 y 4

Miércoles: 5 y 6

Jueves: 7 y 8

Viernes: 9 y 0

Sábado: 0, 2, 4, 6 y 8 (Pares)

Domingo: 1, 3, 5, 7 y 9 (Impares)

Para los cantones en alerta amarilla no hay modificación y todo operará tal cual lo han venido haciendo.

Establecimientos.

Para esta segunda fase de apertura se permite que los establecimientos como salones de belleza, barberías y estéticas, cines, teatros, lugares de culto con una ocupación de 75 personas, academias de arte y baile sin contacto físico, instalaciones deportivas y polideportivos (para la práctica de actividades deportivas y recreativas sin contacto físico o directo), entre otros.

De igual forma, los gimnasios podrán volver a operar, inclusive los fines de semana, con una capacidad de ocupación al 50% y con una programación de citas y horario diferenciado para personas con factores de riesgo.

Finalmente, se mantiene el cierre de todas las actividades de concentración masiva, bares, casinos, discotecas y clubes nocturnos.

Para ver la lista completa de establecimientos y actividades que pueden funcionar, según las reglas establecidas, visite el sitio web http://presidencia.go.cr/alertas