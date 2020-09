Sismos sacudieron la Región Brunca este viernes, el movimiento principal fue de 5.7 grados

Pérez Zeledón. Estos son los datos de la Red Sismológica Nacional de los sismos sentidos este viernes en la Región Brunca.

Fecha: 04 de septiembre del 2020.

Hora Local: 11:45 am.

Localización: 7 km al Oeste de Puerto Armuelles, Panama.

Coordenadas: 8,28 y -82,986.

Profundidad: 3 km.

Magnitud: 5,7 Mw.

Intensidades: Sentido moderado en Pérez Zeledón, Coto Brus y leve en el Valle Central.

Origen: Fallamiento en la corteza de la placa Caribe (local o superficial).

Las réplicas más importantes del sismo de las 11:45 am (Magnitud 5,7), en la península de Burica, son las siguientes:

11:46 am, Magnitud 5,0

11:48 am, Magnitud 5,0

11:54 am, Magnitud 4,9

11:58 am, Magnitud 4,1

12:19 am, Magnitud 3,7