Transportar menores sin dispositivo de seguridad le puede costar  220 mil colones

Pérez Zeledón. Todo menor de 12 años que mida menos del metro 45 de estatura tiene que usar un dispositivo de retención infantil cuando viaje dentro de un vehículo.

Esta alerta surge como consecuencia del comienzo del curso lectivo 2020 en escuelas y colegios privados, esta semana; la próxima semana lo harán los centros educativos públicos.

Con esta situación, algunos padres de familia transportan a sus hijos a su lugar de estudio en su vehículo propio y es obligación hacerlo de forma segura.

La multa por transportar menores sin los dispositivos de seguridad este año es de 220 774 colones.

Desde los 0 y hasta el año, hasta los 13 kg y hasta los 75 cm de estatura se usa un porta bebe.

Desde 1 año y hasta los cuatro, de 9 a 18 kg, de 75 cm y hasta el metro con 10 de estatura se usa una silla como esta

El asiento con respaldar se tiene que usar para los menores de 4 a 6 años, de 15 a 25 kg y de 110 a metro 45 de estatura

El asiento sin respaldar es necesario desde los 6 y hasta los 12 años, de 22 a 36 km o 110 a metro 45 de estatura

Porta bebé, silla, cojín elevador con respaldar o cojín sin respaldar, son los cuatro tipos de dispositivos que están autorizados en Costa Rica, recalcó Marín, ante la insistencia de algunas personas de disponer de otros dispositivos, en teoría, más seguros, pero que no son los permitidos en el país.

La Policía de Tránsito en Pérez Zeledón también estará atenta al traslado de niños menores de cinco años en motocicleta , esta falta le puede costar al conducto una multa de 220 774 colones y acumular cuatro puntos en la licencia.

Ante la consulta de qué se hace cuando se quiere llevar varios menores y los dispositivos no caben dentro del carro, la respuesta de las autoridades es evitar llevarlos a todos, si los dispositivos no caben y no se pueden ajustar a los asientos del automotor.