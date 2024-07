¿Cómo avanza el nuevo proceso para la contratación de servicios no esenciales en el Chirripó?

Desde el año 2023, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, trabaja en un nuevo proceso de contratación para que se brinden los servicios no esenciales en el Parque Nacional Chirripó, esto porque en octubre se vencen los cuatro de actual concesionario que los ofrece.

De acuerdo con Ronald Chan, director del ACLAP, las reservaciones se dan hasta el 12 de octubre, que es la fecha que vence el contrato al Consorcio CRC Chirripó.

Por lo que, en este momento, se sigue adelante con el nuevo proceso de licitación pública a través del SICOP.

El funcionario, precisó que, en este momento, se atienden las objeciones al cartel por parte de los interesados en participar en el proceso, las cuales se manejan por medio de la Contraloría General de la República, que es la institución que hace un análisis y remite para seguir avanzado.

A la fecha, no tienen conocimiento de la cantidad de grupos que pueden estar participando en este concurso.

Dar el servicio de desayuno, como un gallo pinto, puede ser muy fácil, pero en un proceso de licitación, cada grano de arroz, de frijoles y otros ingredientes se tienen que definir muy bien.

Igualmente pasa para el almuerzo y la cena por ejemplo.

También, se tienen que incluir los detalles del hospedaje, alquiler de equipo y el acarreo.

Todos estos detalles deben quedar muy claros en los términos de referencia.

Por ello, se debe incluir un estudio económico sobre todas las actividades.

Como el proceso se encuentra en este momento y al no tener fecha de cuándo se podrá definir la contratación del nuevo concesionario, no se descarta una prórroga al actual, pero es algo que todavía no pueden definir.

Con su visita al Chirripó, los turistas no solo deleitarán sus sentidos, sino que también contribuirá con el desarrollo y el bienestar de comunidades vecinas, al adquirir los servicios asociados, como el transporte de equipajes, el alojamiento, la alimentación y la venta de souvenirs.

Cabe indicar que el cierre temporal a partir del 12 de octubre, se hace con el objetivo de garantizar la seguridad y el bienestar de todos los visitantes, así como para cumplir con las normativas establecidas por las autoridades correspondientes.

Además, se espera que este proceso de contratación se lleve a cabo de manera eficiente y oportuna, por lo que el cierre de las reservaciones al Parque Nacional Chirripó será indefinido hasta nuevo aviso.

Una vez se haya completado la contratación de los servicios y actividades no esenciales, se informará a la comunidad y se reanudarán las reservaciones para ingresar al parque.

Para más información y actualizaciones sobre el proceso de contratación de los servicios y actividades no esenciales, se recomienda estar atento a las redes sociales y la página web oficial del Sistema Nacional de Áreas de Conservación.