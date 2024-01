Cuestionan que funcionario municipal supuestamente participa en campaña política en tiempo laboral, alcaldía responde

Esto fue parte de la explicación que dieron los regidores de coalición del Concejo Municipal de Pérez Zeledón, para presentar una moción donde solicitaban un informe a la alcaldía sobre las labores del funcionario Hidalgo Padilla.

Según indicaron en el documento dado a conocer, el vicealcalde, Emmanuel Ceciliano, quien además se encuentra al frente de la Oficina de Gestión Vial de la Municipal, no se encuentra labrando del 18 diciembre de 2023 al 9 febrero 2024.

Por lo que, al aparecer, en su suplencia, asignan a Hidalgo para este puesto, con el fin de que ayude con los procesos de compra de gestión vial, atender al público y otras funciones.

Por lo que pretendían solicitar que en plazo de Ley, se brinden detalles de la aparente ausencia del funcionario y sus marcas; además de dar detalles del permiso sacado con Ceciliano, para su campaña como candidato del PUSC.

La moción tuvo cuatro votos de oposición, por lo que no fue aprobada y se envió a la Comisión de Asuntos Jurídicos.

Sobre este tema, consultamos a la vicealcaldesa, Rosibel Ramos, quien se encuentra de manera interina en el puesto de alcaldesa, para conocer la posición al respecto. Por medio de correo electrónico, indicaron lo siguiente:

“En atención a correo electrónico de las 11:06 horas del día de hoy 24 de enero de 2024, a través del cual se refiere a una moción presentada ayer en el Concejo Municipal, para investigar al funcionario Andrés Hidalgo Padilla.

A la moción propiamente no me puedo referir por no conocerla a detalle, y no haberme sido notificada, lo que sí le puedo aclarar es que en estos momentos el único funcionario que sustituye el puesto del señor Emmanuel Ceciliano Alfaro, que asumo es a quien se refiere, es el Alcalde Municipal.

Ahora bien, con respecto a la presunta ausencia del señor Hidalgo Padilla el día viernes 19 de enero de 2024, le informo que, según información emanada del Proceso de Recursos Humanos, el funcionario municipal de cita se encontraba ese día disfrutando de un permiso sin goce salarial”, indica la respuesta.

Precisamente, dieron a conocer la constancia emitida por el Departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad, firmada por la coordinadora, Susana Madrigal, donde se muestra que efectivamente se brindó un permiso sin goce de salario al funcionario.

Ahora, el tema se conocerá en la Comisión de Asuntos Jurídicos.