El 16 de enero continúa el proceso de admisión a la Universidad Nacional

El pasado 5 de diciembre de 2022, la Universidad Nacional (UNA) publicó los resultados del promedio del examen de admisión 2023, en el sitio web del Departamento de Registro: www.registro.una.ac.cr.

El resultado también se le envió a cada persona, al correo electrónico registrado en el sistema de admisión.

Para continuar con el proceso y concursar por un cupo para ingresar a la carrera de su elección este 2023, el postulante debe cumplir con dos requisitos: tener un promedio de admisión igual o superior a la nota mínima para ser elegible y registrar el título de Bachiller en Educación Media, en la sección Avisos importantes del sitio web del Departamento de Registro www.registro.una.ac.cr

El periodo para registrar el título de bachillerato de secundaria inicia el 16 de enero a las 8 a.m. y finaliza el 18 de enero de 2023 a las 5 p.m. Los títulos enviados después de esta hora no serán incluidos en el sistema de admisión.

La lista de personas admitidas se publicará el 23 de enero de 2023 a partir de las 8 a.m., en la sección Avisos importantes del mismo sitio electrónico.

La matrícula se realizará en línea, según cita asignada, a partir del 23 de enero y las clases del primer ciclo lectivo de 2023 iniciarán el 27 de febrero.