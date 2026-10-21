Este viernes 23 de octubre habrá una exposición sobre el acuerdo Transpacífico

El Grupo de Acción Territorial (GAT-PZ) y el Gobierno Local de Pérez Zeledón invitan a la población a una exposición sobre los riesgos, desafíos y posibles consecuencias del Acuerdo Transpacífico (CPTPP) para nuestra producción nacional.

La actividad será este viernes 23 de octubre a partir de las tres de la tarde en el Complejo Cultural en San Isidro de El General.

La invitación es abierta a toda la población, con el fin de que se informen, conozcan los argumentos y participen en este espacio de diálogo sobre un tema de gran importancia para nuestro cantón y el país.

Sobre este acuerdo, en con nueve votos a favor, durante la sesión municipal de este martes 15 de julio, el Concejo Municipal de Pérez Zeledón acuerda su oposición al Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica, que afirman afecta al sector agropecuario nacional.

Sobre este tema, días atrás, la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias (UPIAV) manifestó su oposición a la posible adhesión de Costa Rica al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), al considerar que el acuerdo podría generar consecuencias negativas para la agricultura nacional, la soberanía alimentaria y la economía de miles de familias productoras.

Mediante un manifiesto dirigido a la opinión pública, las autoridades de la República y la Asamblea Legislativa, la organización expresó su preocupación por las condiciones de competencia que enfrentarían los agricultores costarricenses ante el eventual ingreso de productos agropecuarios procedentes de otros países miembros del tratado.

Según la UPIAV, las diferencias en los costos de producción, la capacidad productiva y los apoyos económicos que reciben algunos sectores agrícolas en el extranjero podrían colocar a los productores nacionales en una posición de desventaja.

También, en la Asociación Cámara de Ganaderos Unidos del Sur, hicieron publica su oposición a este tratado.

De acuerdo con la información que se encuentra en la página del Ministerio de Comercio Exterior, el Acuerdo Transpacífico constituye uno de los acuerdos comerciales más ambiciosos y relevantes que existen, integrando a 12 economías de 4 continentes, 3 de las cuales figuran en el grupo de las 7 naciones más poderosas del mundo (G7).

En el texto, hay una explicación detalla del proceso que se ha seguido en el país, dentro de lo informado, indican que el 5 de mayo de 2026, Perú, en calidad de líder del AWG, publicó la Declaración Ministerial Conjunta sobre el Proceso de Adhesión de Costa Rica al CPTPP, anunciando la conclusión sustancial de las negociaciones para la incorporación de Costa Rica al Acuerdo.

Tras este anuncio, según menciona Comex, se completará la elaboración del Protocolo de Incorporación y su revisión legal. Posterior a su firma, el Acuerdo será remitido a la Asamblea Legislativa para su respectivo trámite.