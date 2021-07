Preocupación en la UAI por posible llegada de 100 nuevos privados de libertad

Pérez Zeledón. Tv Sur Canal 14 conoció que este jueves 1 de julio varios residentes de la Unidad de Atención Integral Pabru Presberi, se comunicaron con la Defensa Pública de Pérez Zeledón, como también lo hicieron algunos de familiares, porque en apariencia este viernes 2 de julio, estaría llegando un traslado de al menos cien personas privadas de libertad a esas instalaciones.

Un residente de esta unidad también se comunicó durante las últimas horas a la sala de redacción de Tv Sur Noticias externando la preocupación por el mismo caso, específicamente porque dicen que se verían perjudicados con el espacio de recreación y educativo porque lo que se maneja es que se usaría el gimnasio de la UAI para colocar a estas personas.

La nota en poder de Tv Sur Noticias explica que habría un cambio significativo y perjudicial en los fines para los que fueron creadas las Unidades de Atención, que son espacios para albergar a menor cantidad de privados de libertad por área.

La nota también indica que en inspección realizada la mañana de este jueves por la licenciada Cristin Scott, defensora pública de Ejecución de la Pena, se pudo constatar que no solo el espacio y el personal es insuficiente para dar cabida a 100 nuevos ingresos, sino que la estructura liviana y la forma en que fue construido el gimnasio, espacio donde se pretende ubicar los camarotes y a estas cien personas, no cumple con las normas de seguridad para contenerlos.

Ante la situación denunciada, la Defensa Pública de Ejecución de la Pena Pérez Zeledón, presentó una medida correctiva preventiva ante el Juzgado de Ejecución de la Pena de la localidad y que será resuelta en las próximas horas, donde debe determinarse si se cierra o no el centro para que no se pueda ubicar a los cien nuevos traslados, de tal manera que no se perjudique a los residentes actuales.

Sobre este tema solicitamos la posición del Ministerio de Justicia y Paz pero al cierre de edición no habían brindado ninguna respuesta.