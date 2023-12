Hombre quien conducía camión en Río Claro muerte tras recibir múltiples impactos de bala

Un hombre identificado con los apellidos Rugama Pérez de 36 años, costarricense, falleció luego de recibir múltiples disparos.

Los hechos se dieron la mañana de este miércoles, en el sector de Río Claro en Golfito.

El fallecido iba conduciendo un camión y en determinado momento, al parecer, fue interceptado por dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes en apariencia le disparan en reiteradas ocasiones y se dan a la fuga.

La Fuerza Pública hizo un rastreo por la zona y a unos tres kilómetros del lugar de los hechos, ubican una motocicleta abandonada, la cual se encuentran investigando conocer si es la misma que utilizaron para cometer el homicidio.

También, ubicaron a un hombre, quien se mantiene detenido para investigación. Por el momento la identidad del sospechoso no trasciende, debido a que no se tiene clara la información sobre si tiene relación o no con la muerte de Rugama.

El fallecido presentaba heridas de arma de fuego en la cabeza, espalda y la cara.

El cuerpo fue remitido a la Morgue Judicial, para que se le realice la autopsia.

La investigación continua por parte de los agentes del OIJ de Ciudad Neily, para determinar el móvil de este homicidio.