MEP buscará nuevamente que den servicio de transporte a estudiantes del Liceo Rural de Río Nuevo

La Sala Constitucional declaró parcialmente un recurso de amparado de un grupo de estudiantes del Liceo Rural de Río Nuevo en Pérez Zeledón por la falta de transporte.

Los alumnos indicaron que no pueden ir a clases, pues no cuentan con el servicio de transporte estudiantil, ya que no hay ninguna empresa que les quiera dar el servicio.

Se trata de 18 jóvenes, vecinos de las comunidades de El Llano, El Brujo y San Marcos de Barú, quienes deben hacer un recorrido de 22 kilómetros para asistir a lecciones.

Este tema no es nuevo para la dirección regional de Educación del cantón, pues precisan que el tema del estado del camino, es la mayor limitante que haya personas interesadas en ofrecer el servicio.

Indica que han tenido contacto con la dirigencia de la comunidad y ahora esperan tener una reunión con la Municipalidad, para buscar un apoyo para el mantenimiento de la ruta, pues es cantonal.

Por la modalidad de subsidio, son los padres de familia quienes hacen las gestiones, sin embargo, los transportistas no han querido asumir el servicio.

Por ello, ahora, hacen un proceso nuevamente, donde están entregando la información a ocho transportistas, para que valoren si pueden brindar el traslado de los estudiantes.

Por lo que el proceso nuevamente se está llevando a cabo.