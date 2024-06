Regidor pide explicaciones sobre camino en Montecarlo de Cajón, alcalde investigará sobre el tema

Esta es la situación de los vecinos de la comunidad de Montecarlo de Cajón en Pérez Zeledón, que compartieron por medio de la red social de Facebook de nuestro medio.

“Bueno, actualización del pavimento que colocaron en Montecarlo, seguimos iguales, quisiera una cuadrilla de gente que dijo que en 3 días estaba la pista y que somos mal agradecidos, pero para que vayan a sacar el bus.

Además, para que nos den transporte para nuestros trabajos y para asistir a escuelas y colegios. Porque no hay peor ciego que el que no quiera ver. Claro que cuando hay solcito todo está hermoso, pero cuando llueve el atol se activa de nuevo, no me importa que digan los demás, pero es la verdad, dejemos de aceptar migajas y ayudas que deben ser un deber de la Municipalidad.

Solo la gente que les cubre estás atrocidades a la municipalidad irá en contra de la voz del pueblo, es increíble ver personas del pueblo que tienen voz para otras manifestaciones como lo es el «POT» pero cuando se trata de un problema primario comunitario, solo se escudan de excusas y falsos testimonios,”.

Este fue el comentario que hizo Oscar Hernández, sobre la situación que se vive en su comunidad, sobre todo cuando llueve.

Este tema, también lo llevó al seno del Concejo Municipal, el regidor del Partido Nuestro Pueblo, Marvin Arias, quien expresó su preocupación por la situación que se vive.

Al respecto, el alcalde, Emanuel Ceciliano, dijo que va a revisar a detalle lo que ocurre.

Los vecinos esperan respuesta ante la situación que viven con el camino.