Sacan a licitación construcción de nuevo hacia Rivas, le damos detalles de la obra

La Gerencia de Vías y Puente del CONAVI sacó a licitación la construcción de un nuevo puente al distrito de Rivas en Pérez Zeledón, en la ruta nacional 242.

El documento con indicaciones para la participación de las empresas, del cual tiene copia Tv Sur, da todos los detalles sobre la obra.

El contratista deberá construir las nuevas estructuras, correspondientes al puente sobre el Río Buena Vista, el cual contará con dos carriles y acera, así como el drenaje mayor sobre la Quebrada Sitio, con sus respectivas protecciones en el cauce y muros de retención y confinamiento.

También, los accesos de aproximación, señalamiento y demarcación vial, reubicación de servicios públicos, aceras que permitan el acceso a las nuevas estructuras, a los peatones que utilizan la vía, según lo indicado en los planos aportados por la Administración.

Además de la limpieza del sitio de trabajo de cualquier tipo de escombro y todas las demás correctas prácticas de la ingeniería para lograr un proyecto eficaz, eficiente y de bajo impacto ambiental, en apego a las medidas ambientales correspondientes; sistemas de drenaje pluvial y construcción de obras de protección y/o contención, según especificaciones indicadas en planos.

El plazo del contrato será de 250 días naturales, equivalente a nueve meses a partir de la orden de inicio.

Para esta contratación el horario de trabajo será diurno.

Durante el plazo de ejecución, la vía no podrá permanecer totalmente cerrada al tránsito vehicular y peatonal (igual a las condiciones actuales), hasta la finalización de los trabajos constructivos.

Se debe trabajar el señalamiento provisional.

Con respecto al paso provisional, se deberá contemplar la reubicación del puente que actualmente se encuentra en el sitio, que es modular; considerando para ello, los rellenos necesarios para habilitar el acceso al mismo.

Una vez que el paso sobre la nueva estructura por construir esté habilitado, el contratista será responsable del desmonte, traslado y descarga del puente modular hasta el Plantel del MOPT en Pérez Zeledón.

Estos trabajos tendrán un costo aproximado de ₡1.442.602.126,87 (mil cuatrocientos cuarenta y dos millones seiscientos dos mil ciento veintiséis colones con ochenta y siete céntimos), los recursos son presupuestados en el Programa 03: “Construcción Vial”.

Con esto, se espera que el proceso se lleve a cabo y pronto se adjudique la obra.