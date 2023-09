SINAC alerta sobre venta ilegal de terrenos en sector de las torres en el Cerro de la Muerte

El Área de Conservación La Amistad Pacífico (ACLA-P) del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC-MINAE), ha sido alertado de personas que están intentando vender o comercializar terrenos en el sector de las Torres del Cerro de la Muerte, lo que representa una actividad ilegal, ya que por la naturaleza de esos terrenos están fuera del comercio y se encuentran bajo la tutela del Ministerio de Ambiente y Energía.

Dichos terrenos no se pueden inscribir en el registro público a nombre de ninguna persona que no sea El Estado y no es posible que puedan ser poseídos por ninguna persona. No sea víctima de estafas.

Dicho sector de la Reserva Forestal los Santos, están ubicados en elevaciones iguales o superiores a los 3000 msnm.

La Ley N° 2825 que data de octubre de 1961 determinó que los terrenos que se encuentran por encima de la cota de los 3000 msnm se constituyen como inalienables y deben mantenerse bajo el dominio del Estado.

En términos de ubicación en el Cerro de la Muerte el bloque de los 3000 msnm va aproximadamente entre el kilómetro 80 al 98 de la carretera Interamericana.

Lo anterior quiere decir que todos los terrenos con elevaciones iguales o superior a los 3000 msnm no pueden ser objeto de ocupación, uso, explotación ni para el desarrollo de intereses particulares (entre ellos la venta, la ocupación, la tenencia o el comercio) pues esos terrenos pertenecen el Estado Costarricense (constituyen parte de los terrenos de dominio público) y la gestión de estos le corresponde expresamente al MINAE – SINAC.

En el Área de Conservación La Amistad Pacífico (ACLA-P) del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) nos corresponde velar por la gestión de las Áreas Protegidas ubicadas en los cantones de Pérez Zeledon, Coto Brus y Buenos Aires. La Reserva Forestal Los Santos (RFS), fue creada por Decreto Ejecutivo Nº. 5389-A del 12 de noviembre de 1975 y actualmente tiene una extensión de 56.686 hectáreas y se localiza en los cantones de Dota y Pérez Zeledón, en la provincia de San José.

Si tiene consultas sírvase el contactar con nuestros funcionarios en las oficinas del Área de Conservación La Amistad Pacífico en Pérez Zeledón a los teléfonos 27713155 Ext 113 y/o correos electrónicos gravin.villegas@sinac.go.cr y oscar.rojas@sinac.go.cr.