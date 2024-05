Topografía y Catastro ahora se estudian en el Campus Coto de la UNA

El 1 de marzo anterior, el campus Coto de la Sede Regional Brunca, le dio la bienvenida a cerca de 40 estudiantes que conforman la I promoción del bachillerato en Ingeniería y Catastro, que se imparte desde este año en ese recinto universitario; 17 mujeres y cuatro estudiantes indígenas forman parte de este grupo que estudia para abrirse paso en la región.

Desde el 2020, las autoridades participaron en el Diálogo regional Brunca: propuesta multisectorial para la activación económica, en donde se mencionaron problemas como la desactualización o no inscripción de propiedades, falta de profesionales para estudios técnicos de construcción e integración de Asadas, e infraestructura deficiente o en malas condiciones en estas organizaciones.

Ante esta problemática, las autoridades académicas de la Sede y la Escuela de Topografía Catastro y Geodesia (ETCG-UNA), plantearon en 2023, la posibilidad de abrir la carrera, lo que se convierte en una realidad para este año.

“Yo tengo 27 años, hace 10 inicié mis estudios en Administración, pero los dejé porque tuve hijos. Ahora retomé la universidad y matriculé Sistemas, pero cuando vi que habían abierto Topografía me cambié, porque desde que estaba en el colegio era lo que me gustaba y esta es la oportunidad de ser lo que soñé”, dijo Sianny Moraga Soto.

Para ella, estudiar esta carrera era “imposible”, pues no podía desplazarse a San José o Heredia. “Yo tengo hijos, no puedo abandonarlos, ellos me necesitan. Ahora puedo estudiar aquí cerca y tener la oportunidad personal y laboral que siempre quise”. Moraga se desplaza diariamente desde el distrito Guaycara hasta Coto, en un trayecto que tarda dos horas aproximadamente.

Jathin Montezuma Rodríguez, tiene 20 años y vive en Progreso, un territorio indígena Conte Burica. “Yo la elegí porque a mí me gusta salir al campo, en mi comunidad se necesita y es importante porque ya no se tendrá que contratar a un topógrafo de otro lugar, sino que será más fácil porque es de la zona”.

“En la ETCG buscamos fomentar la igualdad de oportunidades para todas las personas interesadas en formarse como futuros profesionales en Ingeniería en Topografía y Catastro. En esta oportunidad consideramos la demanda de profesionales de este campo laboral en la zona sur, y el principio de que la educación es para los costarricenses fundamento, orgullo y excelencia de calidad humana y profesional que permite generar un pueblo íntegro y al servicio de la sociedad”, dijo Gabriela Gamboa, directora de la ETCG-UNA.

Además, dijo la académica, “es importante considerar nuestro compromiso con la población estudiantil en la asignación del Fondo Especial para la Educación Superior, que nos hace responsables de garantizar a toda la población una oportunidad de continuar sus estudios universitarios que fomenten el conocimiento y promuevan el desarrollo del país”.

El pasado 1 de marzo los estudiantes recibieron una inducción por parte de Gamboa; la subdirectora, Sara Bastos, y Jorge Moya Zamora y Alicia Gómez Cruz, como representantes académicos de la ETCG-UNA. Ahí se abordaron temas como los derechos y deberes estudiantiles, el quehacer de los profesionales en esta área y una visita guiada al punto GNSS del Ovsicori, al banco de nivel 659 ubicado en el aeródromo de Golfito y su respectiva densificación y el reconocimiento del Punto de Gravedad Absoluta UCRG, localizado en la sede UCR Golfito.