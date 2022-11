Estoy segura que en algún momento de sus vidas, han sudado sin ni siquiera saber a qué se debe, o peor aún, causándoles esto incomodidad.

Sin embargo, el sudor es normal y parte de nuestras vidas.

El cuerpo utiliza la transpiración para:

Enfriar el cuerpo, externa e internamente.

Y aunque cause hasta prejuicios, el sudar es importante. Sino sudáramos, no seríamos capaces de soportar el calor que el propio cuerpo produce, no tendríamos la posibilidad de mantener nuestro cuerpo a una temperatura normal.

Hay muchas causas de la sudoración:

Respuesta al ejercicio.

Estrés.

Pánico.

Quema de calorías.

Entre otros.

Cuando sudamos el agua de nuestro cuerpo se evapora, gracias a las glándulas sudoríparas, (cada persona tiene más de dos millones y medio).

Y como dato curioso, una persona en promedio puede alcanzar a sudar 3 litros y medio en una hora.

Así que la próxima vez que sude, no se preocupe, es parte del estar vivo y es signo de salud.