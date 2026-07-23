Organizan campaña para reconstruir tradicional trapiche en San Antonio de Rivas

En cuestión de segundos, un incendio consumió gran parte del trapiche ubicado en la comunidad de San Antonio de Rivas en Pérez Zeledón.

Dos días después, se observa este lugar lleno de escombros y recuperan algunas estructuras, que el fuego no dañó.

Un trapiche familiar, donde se hacían constantes actividades para beneficio de la comunidad y del cual también genera ingresos a Greivin Valverde.

En este trapiche se molía cada 15 días.

Esta triste noticia, hizo que la familia, amigos y la comunidad, se sumen para recuperar este trapiche y reconstruirlo.

Para ellos, están llevando a cabo una campaña de recaudación de fondos, para lograr hacer los trabajos que se requieren.

Si usted desea sumarse, puede comunicarse y hacer el donativo al contacto telefónico: 8761-2762 con Francini Valverde.