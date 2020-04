Artesanos de Boruca de Buenos Aires están muy afectados por la falta de turismo

Buenos Aires. El territorio indígena de Boruca en Buenos Aires de Puntarenas encontró en la venta de artesanía y la visita de turistas, una forma de generar ingresos.

Sin embargo, por la pandemia del Covid-19, ya el turismo no existe, aquí no pueden vender sus artesanías, no llega nadie.

Los recorridos que se hacían, quedaron en el pasado, ahora buscan como sobrevivir.

La situación económica en este territorio, está muy afectada, debido a que dependen en gran medida del turismo, el sector más perjudicado en todo el país.

Entrevistas e imágenes: Brunca Tv Digital.