Autoridades con estricta vigilancia en Paso Canoas para prevenir ingreso de extranjeros irregulares

Corredores. Los cuerpos de policía continúan realizando acciones en la zona sur del país con el objetivo de hacer cumplir las órdenes sanitarias y prevenir el ingreso de extranjeros en condición irregular.

Además del puesto de mando en la línea fronteriza, también se establecieron puestos control en carretera donde se revisa los vehículos para prevenir el traslado de extranjeros.

Precisamente, este lunes, un amplio grupo de nicaragüenses en el sector fronterizo, quiso ingresar al territorio nacional, sin embargo, por el momento no se permite debido a las situaciones que se presentaron con el primer viaje humanitario, donde en la frontera con Nicaragua, no se permitía el ingreso de residentes de ese país, hasta que se tenga un acuerdo entre ese país y Panamá, no se harán más traslados.

Las autoridades también visitaron hoteles y fueron cerrados 3 por falta de permisos municipales.

Y es que también el cantón de Corredores se mantiene en alerta naranja y la frontera se encuentra cerrada.

Como parte de las visitas, el sábado anterior también se visitó la zona de Golfito donde el Servicio Nacional de Guardacostas mantiene revisión de embarcaciones.

Los oficiales, mantienen constante vigilancia.