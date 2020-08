Familia Vargas Hidalgo sospechosa de narcotráfico vuelve a juicio en Pérez Zeledón

Pérez Zeledón. Este martes se iba a conocer por segunda vez en un debate en los Tribunales de Justicia de Pérez Zeledón el caso de la familia Vargas Hidalgo.

Esto luego de que el Ministerio Público apelará por un errol judicial la sentencia que se dio a conocer en enero de 2019, la cual fue acogida por el Tribunal de Apelaciones y la Sala Tercera de Casación, que aprobaron el reenvió, con el fin de que se fundamente la pena y otra parte para realizar el juicio del por qué quedaron absueltas varias personas.

La sentencia fue para dos de los hermanos 15 y 10 años por la infracción a la ley de psicotrópicos, asociación ilícita e infracción a la ley forestal, aspectos en los cuales fueron encontrados culpables tras el debate que comenzó que 1 de octubre de 2018.

También dos hombres de apellidos Beita Gamboa y Morales Barrios fueron declarados culpables este martes y sentenciados a 18 años de prisión, estas dos personas trabajaban como guardaparques al momento de las detenciones en agosto de 2016.

En el caso de cuatro hombres, dos hermanos de apellido Tenorio, uno Sandí y otro Montero fueron sentenciados a 15 años de cárcel.

16 fueron los imputados en este caso, seis de ellos resultaron absueltos, tres mujeres de apellidos Vargas, Ortega y Montoya y tres hombres, Vargas Azofeifa, Vargas Hidalgo y Vargas Arauz.

Este martes, debido a que el auditorio no reúne las condiciones necesarias, no se pudo realizar el debate, debido a que se esperaban a unas 40 personas, por lo que no se cumplía por el aforo debido a la pandemia.

Esta familia tiene todo un historial, la primera detención fue en 1994, también por el tema de narcotráfico.