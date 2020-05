Mujer con COVID-19 en Pérez Zeledón dice sufrir discriminación

El único caso activo de COVID-19 en Pérez Zeledón, habló con TV SUR NOTICIAS y dice sufrir discriminación por parte de vecinos y personas que transitan frente a su hogar.

La única persona con COVID-19 activo en Pérez Zeledón, quiso hablar con TV SUR NOTICIAS sobre la experiencia de tener la enfermedad que mantiene en vilo al planeta entero.

Se trata de Katherine Zúñiga, quien este miércoles aseguró que sufre de discriminación por parte de los vecinos y personas que transitan frente a su casa.

«Tuve que desactivar todo (refiriéndose a redes sociales) porque la gente a veces es muy cruel, dice cosas que no son y no solo me generan a mí problemas, sino que a mis hijos», dijo Zúñiga.

La mujer argumentó que desde que supo que estaba contagiada no sale de su casa y los únicos contactos que tiene son con personeros de Salud, la Caja Costarricense del Seguro Social y algunos allegados que le proveen alimentos a sus hijos.

«Las ventanas de mi casa yo ni las abro, porque cuando pasa alguien, (…) mucha gente hasta incluso saca la mano y se ve señalando o pasa y dicen cosas que no son», contó.

Zúñiga expresó que de salud física se siente mejor, pero que los comentarios y prejuicios están afectándole psicológicamente a ella y sus hijos.

Este miércoles Costa Rica registró 879 casos de COVID-19, sumando 15 casos nuevos con respecto al martes.

Entrevista hecha por la periodista Carmen Picado