La historia de un violento asalto en Rosario de Pacuar

Los asaltos se vuelven más comunes en la zona de Pérez Zeledón. Vea el testimonio de don Humberto Gamboa, quien se enfrentó a los delincuentes.

«Estábamos ahí trabajando y notamos que ellos pasaban. Pero jamás pensamos en lo que nos iban a hacer», recordó don Humberto Gamboa.

Este trabajador del campo fue víctima de dos delincuentes que aprovecharon un momento para propiciarle una golpiza y robarle su motoguadaña y sierra eléctrica.

Los hechos se dieron esta semana en el Rosario de Pacuar, en Pérez Zeledón, cuando él y su compañero, Luis Rojas, trabajaban.

«En un viaje que él echó para ir a botar la basura, que estaba larguillo, entonces tuvieron la oportunidad de llegar y encañonarme con un revólver», agregó Gamboa.

Cuando los delincuentes se acercaron a Gamboa, según él, le preguntaron por una finca e inmediatamente le advirtieron que se trataba de un asalto.

«Sentí algo como un coraje y me tiré a la calle con un rastrillo y a uno le mandé a la cabeza, pero tenía casco y se me resbaló y le pegué en el hombro. Entonces se vino y me agarró y empezamos a luchar un poquillo y llegó el otro y me agarraron entre los dos», relató Gamboa.

Cada vez las historias de asaltos se vuelven más frecuentes en Pérez Zeledón.

En las últimas semanas varios comercios sufrieron las secuelas de la delincuencia.

Aunque las autoridades doblegan esfuerzos. Aún no son suficientes.

El lunes anterior, la policía detuvoa dos sujetos que se les vincula con varios asaltos en pulperías y minisúper. Lo que evidencia que en el cantón vivir de la delincuencia no es trabajo unos pocos.

Recuerde que si es víctima de un delito, puede presentarse al Poder Judicial y presentar la respectiva denuncia.

Entrevistas hechas por Johan García