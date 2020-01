Reservaciones al Chirripó después del 14 de febrero se podrían dar sí aprueban ampliación a concesionarios

Pérez Zeledón. El Sistema Nacional de Áreas de Conservación informó que a partir del 14 de febrero no se podían hacer reservaciones para ir al Parque Nacional Chirripó, debido a que caduca el contrato actual a los concesionarios de los servicios no esenciales, no es posible realizar reservaciones para fechas posteriores.

Sin embargo, existe la opción de que se apruebe una ampliación al contrato actual, a la espera de que se resuelvan apelaciones sobre la nueva adjudicación.

Sobre este tema, este viernes 24 de enero, el Consorcio Aguas Eternas, emitió un comunicado a través de su página en Facebook.

Explican que este Consorcio está conformado por tres organizaciones de San Gerardo de Rivas en Pérez Zeledón, como son la Asociación de Desarrollo Integral, Camara de Turismo Rural Comunitario Chirripó, Asociación de Arrieros Guías y Porteadores.

“Somos, el actual concesionario, para la operación de servicios no esenciales en el Parque Nacional Chirripó, a través, de la Contratación Directa y las respectivas extensiones de contrato, gestionadas entre nuestra organización, SINAC y Contraloría General de La República. Nuestra vigencia está en firme hasta el próximo 14 de febrero del 2020.

Sin embargo, de nuestra parte ya hemos iniciado el proceso para ratificar una nueva extensión al contrato por el plazo suficiente hasta que el SINAC tenga en firme una nueva adjudicación de un nuevo cartel, lo cual, está aún en trámite”, precisan en el comunicado.

Además, aclaran que es ajeno a su control en este momento decidir que seguirá después del 14 febrero 2020 en el Parque Nacional Chirripó.

No obstante, creen que pronto el ente encargado tomará la decisión de habilitar una nueva extensión al contrato y con esto se abrirá al público la opción para comprar entradas al Parque.

En ese sentido, Tv Sur, contactó a Gravin Villegas, director interino del Área de Conservación La Amistad Pacífico, quien explicó que en efecto están a la espera de si se da una nueva ampliación para que los turistas no sean afectados.

La próxima semana, se esperaría tener una respuesta por parte del ente contralor y esta ampliación sería por cuatro meses.

Se espera en los próximos días tener una respuesta sobre este tema.