SINAC implementará nueva oferta para visitar el Parque Nacional Chirripó

Pérez Zeledón. Con el objetivo de que los usuarios puedan continuar visitando el Parque Nacional Chirripó, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación pondrá a disposición una nueva oferta turística, hasta tanto se resuelva de manera definitiva, el proceso ordinario de contratación administrativa de servicios no esenciales.

Dicha medida se justifica, en los procesos de turismo responsable y la generación de economía para comunidades y organizaciones locales, como parte de los servicios ecosistémicos que se ofrecen en esta área silvestre protegida.

La primera oferta consiste en la visita diaria ascenso y descenso por San Gerardo – Base Crestones – Cerro Chirripó, que anteriormente operaba con un total de 10 turistas por día.

Con la puesta en marcha del nuevo plan de atención, esta cifra aumentará a 30 turistas al día para esta ruta, pasando de 70 visitaciones por semana a 210 máximo.

El excursionista deberá recorrer 39.2 kilómetros en total de ida y regreso en el mismo día, esta modalidad permite ingresar al área silvestre protegida y devolverse donde lo considere prudente, sin necesidad de llegar hasta el Cerro Chirripó.

Otra de las ofertas para que los turistas nacionales y extranjeros puedan disfrutar, es el sector Herradura – Urán – Cerro Chirripó – Albergue Base Crestones, en donde actualmente se permite el ingreso de 15 turistas por semana, pero con la nueva modalidad de ingreso, se permitirá aumentar la recepción de turistas a 30 por semana, en grupos máximos de 10 personas.

La primera noche los visitantes podrán acampar en el Paso de Los Indios, la segunda noche se hospedarán en Base Crestones y luego deberán regresar por el sendero principal hasta San Gerardo de Rivas, tal y como está regulado en la resolución de Permiso de Uso N°ACLA-P-D-387-2017.

Esta visita requiere obligatoriamente el acompañamiento de guías de la organización permisionaria que brinda el servicio con la autorización del SINAC.

El sector San Jerónimo- Sabana de Los Leones – Base Crestones, también se encuentra con acceso al público; anteriormente ingresaban 15 turistas por semana, en grupos de hasta cinco personas, con el nuevo plan de ingreso, se aumentará la cifra a 10 turistas máximo, para un total de 30 turistas por semana.

Los visitantes que realicen esta ruta, se hospedarán dos noches en el Albergue Base Crestones y tendrán que regresar por el mismo sendero hasta San Jerónimo. Esta visita requiere obligatoriamente el acompañamiento de guías de la organización permisionaria, que brinda el servicio con la autorización del SINAC.

Las visitas diarias iniciarán a partir del jueves cinco de marzo. El ingreso de los turistas por las rutas alternas, comenzarán a partir del miércoles 11 de, para lo cual pueden accesar a serviciosenlinea.sinac.go.cr a partir del miércoles 04 de marzo, iniciando a las 08:00 a.m., para reservar y cancelar la admisión y el hospedaje.

Cabe indicar que solo se permite el hospedaje en Base Crestones, a los visitantes nacionales o extranjeros que realicen las rutas Herradura – Urán – Chirripó – Base Crestones y San Jerónimo – Sabana de Los Leones – Base Crestones.

Además, que se requiere obligatoriamente el acompañamiento de guías de la organización permisionaria, que brinda el servicio con la autorización del SINAC, a excepción de la vista diaria (ascenso y descenso), por el sendero principal.

También, tome en cuenta que la admisión y el hospedaje se cobrarán a través del Sistema de Reservaciones en Línea.

Que se les solicita a los turistas mantener con ellos los residuos que generen, no se le permitirá al visitante cocinar dentro del área silvestre protegida a excepción de las instalaciones autorizadas en el Paso de los Indios.

Ante este, es importante tener en cuenta que no brindará el servicio de alimentación, los alimentos y bebidas deberán ser llevados por el turista, deben ser de fácil preparación o ya preparados, que no requieran cocción.

No se dará el servicio de alojamiento, no obstante, los turistas que ingresen a través de los sectores de San Jerónimo de San Pedro y Herradura de Rivas, se les permitirá hospedarse en Base Crestones, tendrán que llevar los accesorios para pasar la noche, ya sea bolsa de dormir, cobija o ropa de cama, ya que el servicio de hospedaje no se encuentra actualmente concesionado.

Tampoco, se brindará el transporte de equipajes y materiales para turistas por el sendero principal.