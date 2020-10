UNAFUT suspende Alajuelense vs. Pérez Zeledón y anuncia nuevas fechas

Pérez Zeledón. UNAFUT suspendió el partido de la jornada 10 entre Alajuelense vs. Pérez Zeledón, tras los

11 casos positivos de Covid-19 confirmados por el club alajuelense.

A raíz de dicha situación y la posición del Consejo Director, de no iniciar la III vuelta si no se

ha concluido la II vuelta de forma completa, se ha modificado nuevamente el calendario.

El partido entre Alajuelense y Pérez Zeledón se disputará el 25 de octubre y la III vuelta dará

inicio ahora el 28 de octubre con la jornada 11, no el 25 como había sido modificado la

semana anterior.

Los manudos también deberán enfrentar Liga Concacaf en la ronda preliminar, se está a la

espera de la confirmación, pero podría ser el 22 de este mismo mes.

Reprogramación oficial:

J10: 10 y 11 octubre 2020

J8: Miércoles 14 octubre / Limón FC vs. San Carlos / Estadio Ebal Rodríguez

J9: Domingo 18 octubre / Saprissa vs. San Carlos / Estadio Ricardo Saprissa

J10: Domingo 25 octubre / Alajuelense vs. Pérez Zeledón / Estadio Alejandro Morera

Comunicado: Unafut.