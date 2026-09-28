14 jóvenes de Pérez Zeledón participarán en proyecto comunitario de Amigos de las Américas

Durante cinco meses, de octubre de 2026 a febrero de 2027, un grupo de 14 jóvenes, vecinos del cantón de Pérez Zeledón, serán parte de un proyecto comunitario de Amigos de las Américas.

Ya los participantes fueron seleccionados y como inicio, el tres de octubre, habrá un taller en la Finca Municipal.

Entre 100 y 120 jóvenes de diferentes países, principalmente de Estados Unidos, se reciben al año en el cantón

Para ello, se tienen colaboraciones activas con diferentes grupos.

A nivel de Pérez Zeledón, cuentan con un contacto donde se pueden informar sobre los diferentes proyectos que realizan en el cantón.

El contacto es: 8601-4831.

Un proyecto donde los jóvenes del cantón estarán trabajando.