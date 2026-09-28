Estudiantes del Colegio Científico de Pérez Zeledón triunfan en Rusia y Estados Unidos en competencias mundiales

Durante este mes de septiembre, estudiantes del Colegio Científico de Pérez Zeledón, tuvieron la oportunidad de participar en dos olimpiadas mundiales, una en Rusia y otra en los Estados Unidos.

Una de las actividades fue la Olimpiada Internacional de Cambio Climático 2026, que se realizó en Sochi, Rusia.

Ahí estuvieron los jóvenes: Hillary Bonilla Barrantes, quien logró una mención de honor; mientras que José Armando Castillo Bonilla y Montserrat Ceciliano Pérez, una medalla de bronce cada uno.

Ellos viajaron junto al profesor, Esteban Tames.

Por segundo año consecutivo, alumnos de esta institución, tuvieron una participación en esta actividad mundial.

Mientras que, en los Estados unidos, en la categoría de Robomission Senior, el grupo del Colegio quedó en la posición 19 de 26 equipos en el Campeonato Mundial de Robótica.

Les ganaron a equipos de Chile, Bolivia, Puerto Rico, Brasil y Argentina. El TOP3 fue Rumania, México y Estados Unidos.

El equipo lo conformaron: Emanuel Blanco, Lucía Arguedas y Yankovic Vásquez Spendlingwimmer.

En esta actividad, se hicieron acompañar por el director Roberto Mora y el profesor, Gabriel Flores Gordón.

Se trata de WRO Championship Americas USA 2026, que tuvo como sede Ontario, California.

Resultados del esfuerzo y compromiso de los estudiantes del Colegio Científico de Pérez Zeledón.