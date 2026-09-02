150 estudiantes de diferentes colegios de Pérez Zeledón participaron en foro sobre la prevención del suicidio

Este miércoles dos de setiembre en el Complejo Cultural en San Isidro de El General, se llevó a cabo el teatro foro en conmemoración del Día Mundial de la Prevención del Suicidio.

La actividad es organizada en conjunto entre la Dirección Regional del Ministerio de Educación Pública en Pérez Zeledón, la Municipalidad del cantón y una organización conformada por psicólogos.

Estuvieron estudiantes de:

Liceo Platanillo

Liceo Unesco

Liceo Sinaí

CTP Ambientalista Isaías Retana de Pedregoso

Colegio La Asuncion

CTP San Isidro