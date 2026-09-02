Realizan conversatorio para explicar referéndum sobre devolución total del ROP

De esta manera, el abogado constitucionalista e investigador, Alex Solís, explicó sobre la iniciativa que se está impulsando para que el Tribunal Supremo de Elecciones, lleve a cabo un referéndum sobre la devolución total del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias, más conocido como el ROPC.

La iniciativa la presentó la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) el 18 de agosto de 2026, con el fin de que se iniciara el trámite.

El tema fue abordado en un conversatorio que se llevó a cabo en el Complejo Cultural en San Isidro de El General.

Solís, considera que estos recursos le pertenecen a cada uno de los trabajadores.

Desde hace varios años, un grupo de personas pensionadas luchan por que les regresen el ROPC.

Ahora, están a la espera de lo que indique el Tribunal Supremo de Elecciones.