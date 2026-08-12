Del 17 al 23 de agosto habrá una campaña de recolección de llantas en Pérez Zeledón

La Oficina de Promoción y Educación Ambiental de la Municipalidad de Pérez Zeledón, llevará a cabo la campaña de recolección de llantas, que se llevará a cabo durante la semana del 17 al 23 de agosto.

Cabe indicar que no se hará recolección casa por casa.

Por lo que, se habilitarán lugares específicos y horarios definidos en cada distrito del cantón para que las personas puedan llevar sus llantas.

Con esta iniciativa buscamos contribuir al manejo adecuado de estos residuos y prevenir la formación de criaderos de mosquitos, promoviendo espacios más limpios y saludables para nuestras comunidades.

Cabe indicar que semanas atrás, se llevó a cabo una campaña masiva de recolección de desechos electrónicos y eléctricos, la cual fue todo un éxito, ya que se realizó en todos los distritos.

Así que si usted tiene llantas que no use, la próxima semana se estará llevando a cabo una campaña de recolección en diferentes centros de acopio, que la Municipalidad los dará a conocer por medio de sus redes sociales.