Un ingeniero en sistemas de 58 años de edad es la persona desaparecida en el Parque Nacional Chirripó

Reynaldo Pineda Lizano de 58 años de edad, vecino de Moravia, es el turista quien se encuentra desaparecido en el Parque Nacional Chirripó.

Es ingeniero en sistemas, que le gusta el senderismo y amante de la naturaleza.

Precisamente, con mucha alegría, en sus redes sociales, compartió una imagen en el sector de Los Crestones con otros amigos con los que hacia el viaje.

Pineda, fue reportado como desaparecido desde el lunes 10 de agosto, por lo que de inmediato se activaron los protocolos.

De acuerdo con el reporte de sus acompañantes, el hombre se adelantó en el camino y posteriormente se perdió contacto con él.

Las labores operativas cuentan con la valiosa colaboración e integración de personal de la Cruz Roja Costarricense, colaboradores y aliados del Consorcio Rural Comunitario Chirripó, la Asociación de Turismo Ena, la Asociación de Desarrollo Integral de Herradura y la Unidad Independiente de Búsqueda y Rescate Zona Sur.

De acuerdo con el director del ACLAP, a este martes 11 de agosto, no se lograron resultados positivos, por lo que este miércoles se intensificarán las labores, con más de 45 personas trabajando.

Además, se espera usar tecnología con drones y hasta la posibilidad de perros entrenados para realizar rastreo.