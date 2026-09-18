En dos semanas presentarán cómo quedará el nuevo calendario escolar 2027

El ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez Hernández, informó sobre los avances en la propuesta de calendario escolar 2027:

«Como les había comentado semanas anteriores, desde hace meses vengo trabajando en una propuesta de calendario escolar que permita mejorar los aprendizajes en armonía y equilibrio con la formación y capacitación integral de nuestros docentes, y que las actividades pedagógicas complementarias — científicas, técnicas, artísticas, deportivas y recreativas— tengan un rol importante dentro del aprendizaje.

Por eso gestioné, a través de la CECC/SICA, una reunión con los ministros de Educación de los países centroamericanos parte del Convenio: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y Costa Rica, junto con Belice, que preside actualmente la CECC/SICA, y con la participación de República Dominicana como Estado asociado.

El objetivo era conversar, analizar y replantear parte del Convenio Centroamericano de Educación.

Y quiero contarles que la propuesta de Costa Rica —entender el día lectivo como un concepto más integral, que incorpora la capacitación y formación docente, y las actividades pedagógicas complementarias— fue muy bien recibida. Incluso recibimos observaciones enriquecedoras de varios colegas, que fortalecen aún más la propuesta.

La próxima semana, este acuerdo quedará en firme. Y en cuestión de dos semanas, vamos a realizar una conferencia de prensa para presentarles cómo quedará el nuevo calendario escolar 2027.

Estén atentos a las redes sociales del Ministerio y a nuestros canales de comunicación. Este es un avance muy importante para Centroamérica: para millones de estudiantes, para los docentes y para las familias, en favor de una educación de mayor calidad” , dijo el ministro.