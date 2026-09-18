Del 28 de septiembre al 5 de octubre será el Festival Estudiantil de las Artes regional

Debido a la gran participación que se tendrá, la etapa regional del Festival Estudiantil de las Artes de la Dirección Regional del Ministerio de Educación Pública en Pérez Zeledón, llevará a cabo las actividades del 28 de septiembre al 5 de octubre.
Lunes 28 de septiembre serán las todas las presentaciones de baile, tanto en primaria como en secundaria.
El martes 29 de septiembre, artes musicales primaria y miércoles 30 de septiembre, artes musicales en secundaria.
El jueves primero de octubre, artes escénicas y viernes dos de octubre, más presentaciones.
Todas estas actividades serán en las instalaciones del Colegio Técnico Profesional San Isidro.
Y se cierra el lunes 5 de octubre con artes visuales, en la dirección regional de Educación.
Este año se esperan a más de dos mil estudiantes.
En este 2026, este festival celebra su 50 aniversario bajo el lema «Raíces que florecen: 50 años creando identidad».
Es un espacio pedagógico para que estudiantes de todas las modalidades muestren su talento artístico.
El festival abarca más de cincuenta disciplinas divididas en cuatro grandes áreas:
Artes escénicas: teatro, baile, narración y expresión corporal.
Artes musicales: canto, instrumentos, ensambles y folclor.
Artes literarias: poesía, cuento y ensayo.
Artes visuales y digitales: pintura, dibujo, fotografía y escultura.