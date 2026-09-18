Del 28 de septiembre al 5 de octubre será el Festival Estudiantil de las Artes regional

Debido a la gran participación que se tendrá, la etapa regional del Festival Estudiantil de las Artes de la Dirección Regional del Ministerio de Educación Pública en Pérez Zeledón, llevará a cabo las actividades del 28 de septiembre al 5 de octubre.

Lunes 28 de septiembre serán las todas las presentaciones de baile, tanto en primaria como en secundaria.

El martes 29 de septiembre, artes musicales primaria y miércoles 30 de septiembre, artes musicales en secundaria.

El jueves primero de octubre, artes escénicas y viernes dos de octubre, más presentaciones.

Todas estas actividades serán en las instalaciones del Colegio Técnico Profesional San Isidro.

Y se cierra el lunes 5 de octubre con artes visuales, en la dirección regional de Educación.

Este año se esperan a más de dos mil estudiantes.

En este 2026, este festival celebra su 50 aniversario bajo el lema «Raíces que florecen: 50 años creando identidad».

Es un espacio pedagógico para que estudiantes de todas las modalidades muestren su talento artístico.

El festival abarca más de cincuenta disciplinas divididas en cuatro grandes áreas:

Artes escénicas: teatro, baile, narración y expresión corporal.

Artes musicales: canto, instrumentos, ensambles y folclor.

Artes literarias: poesía, cuento y ensayo.

Artes visuales y digitales: pintura, dibujo, fotografía y escultura.