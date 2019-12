A partir del dos de enero el Banco Popular amplía su horario de atención en Pérez Zeledón

Pérez Zeledón. Con el fin de brindar un servicio mejor a sus clientes, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal informó que a partir de este jueves 2 de enero ampliará hasta las 7 p.m. su horario de atención en sus modernas oficinas del BP Total Pérez Zeledón, en pleno centro de San Isidro de El General.

Esta decisión se realiza tras la fusión que se efectuará con la agencia Pérez Zeledón Sur, la cual atenderá público en su horario regular solo hasta este viernes 27 de diciembre.

Por tal motivo, la Entidad efectúa un llamado a sus clientes que mantienen diferentes operaciones en la agencia ubicada en Plaza Monte General, para que ahora puedan realizar sus trámites en el BP Total – ubicado 200 metros sur del Mercado Municipal –, con la misma orientación de excelencia en el servicio al cliente y con todas las facilidades y comodidades que brinda esta oficina.

El horario ampliado del BP Total Pérez Zeledón a partir del 2 de enero próximo será de lunes a viernes de 8:45 a.m. a 7 p.m., y los días sábado de 8:15 a.m. a 11:30 a.m.

Además del horario ampliado, el BP Total Pérez Zeledón brinda a sus clientes los servicios de cajeros de atención remota, servicio de Popular Pensiones, crédito sobre alhajas o pignoración y una gran plataforma de servicios, cajas y crédito, todo en un ambiente de comodidad, seguridad y modernidad.

Para facilidad de la clientela, el Banco Popular informa que se estará manteniendo el cajero automático en Plaza Monte General, y permitir de esta manera que los clientes de ese centro comercial puedan tener al alcance este servicio.

De esta manera, en el Banco Popular espera darle un mayor servicio a sus clientes en Pérez Zeledón.