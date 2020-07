Abraham Serrano comparte como con unas tenis de 10 mil colones hizo sus primeros fondos

Pérez Zeledón. Por medio de perfil en Facebook, el reconocido atleta de la Zona de los Santos y quien entrena en Pérez Zeledón Abraham Serrano, compartió algunas anécdotas de sus inicios.

“Hace más de 10 años atrás se me viene a la mente las primeras veces que salía a entrenar, no tenía entrenador en ese momento solo salía a hacer piques de 100 metros, los piques los hacía en botas de hule porque no tenía tenis para correr aun así los sacaba en 19 segundos.

Al tiempo me pude comprar unas tenis de 10 mil colones, no eran de marca ni mucho menos, pero me servían para salir a correr, tan siquiera pensar en comprar unas tenis de marca era un lujo algo inalcanzable en ese momento”, precisó.

Con esas tenis de 10 mil colones, manifestó que salió hace sus primeros fondos y que al poco tiempo de utilizarlas la parte de adelante se despegó de la suela, quedando abiertas.

“Obviamente no había para comprar otras, entonces tocó ingeniárselas, agarraba cuerda de pescar de las que tenía mi papá y envolvía de cuerda la punta de las tenis y para reforzar, le cosía con una aguja los bordes y así me la jugaba varios días, hasta que se reventaran las cuerdas y había que hacer otra vez todo el procedimiento para hacer que las tenis siguieran funcionando”, expresó.

El atleta, reconoció que eran tiempos difíciles pero la ilusión de querer ser un atleta era mucho más grande que cualquier cosa.