Don Juan quería celebrar sus 81 años con una olla de carne y funcionarios lo complacieron

Para don Juan Rafael Rodríguez Cambronero el día empezó con un alegre “buen día don Juan”, las mañanitas y un derroche de buenos deseos de los funcionarios del hospital Fernando Escalante Pradilla donde don Juan permanece internado.

No faltaron las felicitaciones, los chistes y alguien que preguntara: ¿don juan qué quiere de regalo de cumpleaños? “Dios los bendiga a todos; desearía una deliciosa olla de carne con buen caldo, buena verdura y un arrocito blanco” dijo el paciente del servicio de Cirugía del hospital de Pérez Zeledón.

Las palabras de este vecino de Sabalito de Coto Brus en Puntarenas hicieron eco por todo el hospital y de inmediato personal médico y de enfermería corrieron por todo San Isidro para buscar una olla de carne y el insustituible pastel para complacerlo y tenerle un almuerzo como don Juan lo deseaba.

Poco tiempo pasó y la mesa de don Juan estaba servida con la nutritiva olla de carne, su arrocito blanco y el queque. Quienes pudieron se acercaron y con todas las medidas sanitarias y mucho amor se escuchó el cumpleaños feliz de deseamos a tí.

“Me siento feliz y agradecido con Dios y la vida por estar conmigo en estos momentos tan difíciles. Yo no sabía que tenía otra familia tan grande y que lo quisiera tanto a uno, ya me enteré que el doctor Peña fue el que me trajo este gran queque. Gracias, que Dios les dé mucha salud para que nos sigan chineando a nosotros los enfermos” exclamó don Juan.

“Me siento muy orgullosa del personal de enfermería porque, a pesar de todo el trabajo que tienen, siempre que los enfermeros, auxiliares y asistentes se enteran que hay un cumpleañero sacan el tiempo para chinearlos. El acercamiento con el paciente y su familia para mí es fundamental en la atención” dice la Dra. Marjorie Valverde Esquivel directora de enfermería.

“Fue sumamente gratificante y emotivo poder celebrar su cumpleaños a este paciente que tiene 14 días de estar bajo los cuidados nuestros. Estamos muy complacidos, motivados y entusiasmados de ofrecer buen trato y atención con altas dosis de amor” expresó la Dra. Wendy Jiménez, enfermera de Cirugía.

“Fue un sentimiento muy bonito porque él estaba consciente de su cumpleaños y su rostro reflejaba tristeza. Le hicimos saber que no estaba sólo, que nos tenía a nosotros su familia Caja. Estas vivencias nos llenan y nos comprometen a seguir ofreciendo atenciones más solidarias, comprometidas y con valores agregados” dijo Oscar Matamoros Rodríguez, asistente.

“Esta fue una experiencia de alegría para todos, tanto para don Juan como para todos los funcionarios que estábamos ahí presenciando y festejando el cumpleaños de este paciente. Ver a don Juan con lágrimas que rodaban por sus mejillas nos motiva de manera extra para dar más y más”. José Vargas Carvajal, asistente de enfermería.

“Ver ese rostro radiante, sus ojitos brillosos y escuchar las sentidas palabras que nos dio fue muy emotivo. El neurocirujano doctor Fidel Peña fue parte de esta humilde y precavida fiesta, en todo momento estuvimos con el equipo de protección para cuidarnos todos. Durante la cantada del feliz cumpleaños estuvo uno de los hijos. Nos sentimos complacidos, útiles y muy satisfechos por haber compartido con don Juan”. Dra. Elizabeth Soto Segura, supervisora de enfermería.

El personal de enfermería también estableció contacto con los familiares de don Juan e hicieron videollamadas para que la felicidad fuera más plena.

Don Juan Rafael Rodríguez Cambronero es padre de siete hijos, tiene 13 nietos y dos bisnietos.

“Muchas gracias por cada detalle que han tenido para con mi padre, sabemos que es un momento difícil por lo del covid-19 y no podemos estar cerca de mi papá, pero ustedes han sido como otra familia para él. Gracias de parte de toda la familia” expresaron Jessica y Maribel Rodríguez Espinoza, hijas de don Juan.

Para la doctora Joicy Solís Castro estas iniciativas son las que engrandecen los hospitales de la Caja y demuestran cuanto amor hay para compartir con los pacientes.

“Inmensa es la vocación, vasto compromiso y sentido trato para nuestro pacientes; esa es nuestra mayor misión de todos los días acá en el hospital Fernando Escalante Pradilla” destacó la doctora Solís.

El hospital Escalante Pradilla es un hospital regional que pertenece a la Red de prestación de servicios de salud de la región Brunca y tiene población adscrita directa de 197 mil personas entre los cantones de Pérez Zeledón y Buenos Aires, pero es hospital de referencia en toda la Zona Sur.