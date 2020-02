Este sábado se realizará una colecta de sangre en el Banco del Hospital Escalante Pradilla

Pérez Zeledón. Este sábado el Banco de Sangre en el Hospital Escalante Pradilla realizará una colecta de este líquido vital, desde las 7 hasta las 10 am.

Sin importar el tipo de sangre, todos pueden donar comentó el Doctor Eduardo Zúñiga.

Tener 18 años y ser una persona sana son parte de los requisitos para donar, un detalle importante es que las personas no tienen que ir en ayunas.

Done su sangre y ayude a los demás en la colecta que será este sábado 22 de febrero de 7 am a 10 am en el banco de el Hospital Escalante Pradilla en San Isidro de El General.