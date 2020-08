Fuerza Pública decomisó más de 100 unidades de producto de desinfección sin registro sanitario

Corredores. La pericia policial de los oficiales de la Fuerza Pública llevó al decomiso de 135 unidades de producto en spray de desinfección.

Los oficiales observaron que dos costarricenses cargaban el producto en territorio panameño e ingresaron a nuestro país.

Debido a ello, los oficiales los detuvieron en el distrito San Jorge de Paso Canoas , frontera con Panamá y al solicitarles la revisión del camión, en la parte trasera, se observaron varias cajas que contenían desinfectante en spray.

La Fuerza Pública coordinó con la Policía Fiscal y el Ministerio de Salud.

No obstante, el Ministerio de Salud no permitió el ingreso debido ya que no contaban con el registro sanitario emitido por la entidad.

Debido a ello, las autoridades de Salud y la Fuerza Pública decomisaron el producto.